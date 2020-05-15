Ранок буде бадьорим: 5 незвичайних способів приготування кави

Під час карантину ви нарешті навчилися заварювати каву в турці? Тоді рекомендуємо вам підвищити свої скіли та спробувати щось екстраординарне. Таких кавових напоїв ви ще точно не пробували!

Приготування кави зранку – справжній творчий ритуал, яким займаються мільйони людей по всьому світу. До звичного уже процесу можна додати нотку новизни, які розбавлять ваші сірі карантинні будні. До вашої уваги 5 способів приготувати каву по-новому!

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1. Brown sugar

Ми отримаємо каву з тоненькою карамельною шапочкою, яка дозволить відмовитися від солодощів з самого ранку.

Вам знадобиться: еспресо, трішки жирних вершків, а також кленовий сироп. Усе це потрібно збити. Готовий кавовий напій зверху посипте тростинним цукром, який творить на поверхні тонку коричневу плівку.

2. Кава з морською сіллю

Обожнюєте їсти м'ясо з солодкими соусами? Тоді ця кава вам однозначно сподобається.

До охолодженої кави додаємо сироп з тростинного та ванільного цукру, а також дрібку морської солі. Перемішуємо. Подавати цю каву можна з кулькою морозива. Таким чином ви отримаєте баланс солодкого та кислого.

3. Кава з лаймом

Вона має назву Guillermo. Особливий цей напій тому, що його можна подавати як гарячим, так і охолодженим.

До готової кави натираємо свіжу цедру лайму. Такий варіант має підвищену кислотність, тож ми не рекомендуємо пити цей напій натщесерце. Поціновувач же зможе відчути цікаве поєднання: гіркий, кислий і солодкий смак з'єднаються в одному напої.

4. Кава з маслом

Такий варіант традиційний для країн Азії, де до кави додають вершкове масло. Втім, компанія Bulletproof Coffee вирішила удосконалити рецепт, додавши ще й рослинну олію (ми до такого ще не готові).

До кави додається відразу і масло, і олія. Такий напій, на думку творців, подарує значно більше енергії з самого ранку, а також може стати чудовою заміною сніданку, якщо у вас катастрофічно не вистачає на нього часу.

5. Кава з медом і часником

Цей варіант сподобається тим, хто самостійно обсмажує каву. Для його приготування потрібно кавові зерна смажити разом із часником. Після цього їх розмеліть та приготуйте традиційну каву у турці. Після цього додайте до кави мед, який сам розчиниться у ній.

Ті, кому припав до душі цей напій, стверджують, що він має вишуканий і незрівнянний смак. А часник додає певної солодкавості та пікантності.

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