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Ранок буде бадьорим: 5 незвичайних способів приготування кави
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Під час карантину ви нарешті навчилися заварювати каву в турці? Тоді рекомендуємо вам підвищити свої скіли та спробувати щось екстраординарне. Таких кавових напоїв ви ще точно не пробували!
Приготування кави зранку – справжній творчий ритуал, яким займаються мільйони людей по всьому світу. До звичного уже процесу можна додати нотку новизни, які розбавлять ваші сірі карантинні будні. До вашої уваги 5 способів приготувати каву по-новому!
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1. Brown sugar
Ми отримаємо каву з тоненькою карамельною шапочкою, яка дозволить відмовитися від солодощів з самого ранку.
Вам знадобиться: еспресо, трішки жирних вершків, а також кленовий сироп. Усе це потрібно збити. Готовий кавовий напій зверху посипте тростинним цукром, який творить на поверхні тонку коричневу плівку.
2. Кава з морською сіллю
Обожнюєте їсти м'ясо з солодкими соусами? Тоді ця кава вам однозначно сподобається.
До охолодженої кави додаємо сироп з тростинного та ванільного цукру, а також дрібку морської солі. Перемішуємо. Подавати цю каву можна з кулькою морозива. Таким чином ви отримаєте баланс солодкого та кислого.
3. Кава з лаймом
Вона має назву Guillermo. Особливий цей напій тому, що його можна подавати як гарячим, так і охолодженим.
До готової кави натираємо свіжу цедру лайму. Такий варіант має підвищену кислотність, тож ми не рекомендуємо пити цей напій натщесерце. Поціновувач же зможе відчути цікаве поєднання: гіркий, кислий і солодкий смак з'єднаються в одному напої.
4. Кава з маслом
Такий варіант традиційний для країн Азії, де до кави додають вершкове масло. Втім, компанія Bulletproof Coffee вирішила удосконалити рецепт, додавши ще й рослинну олію (ми до такого ще не готові).
До кави додається відразу і масло, і олія. Такий напій, на думку творців, подарує значно більше енергії з самого ранку, а також може стати чудовою заміною сніданку, якщо у вас катастрофічно не вистачає на нього часу.
5. Кава з медом і часником
Цей варіант сподобається тим, хто самостійно обсмажує каву. Для його приготування потрібно кавові зерна смажити разом із часником. Після цього їх розмеліть та приготуйте традиційну каву у турці. Після цього додайте до кави мед, який сам розчиниться у ній.
Ті, кому припав до душі цей напій, стверджують, що він має вишуканий і незрівнянний смак. А часник додає певної солодкавості та пікантності.
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