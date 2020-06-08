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Рано чи пізно ці знаки Зодіаку будуть разом

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Стосунки / psychologies

Існує цілий ряд комбінацій знаків Зодіаку, які, на думку астрологів, здатні на неземну пристрасть і ідеальні стосунки.

Овен і Терези

Варто тільки представникам цих знаків зустрітися, як іскри пристрасті починають розлітатися на всі боки. Груба і гіпнотична енергетика Овна і тонка чарівність Терезів народжують сильну хімію. Такі стосунки стають серйозним викликом для них двох.

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Для того, щоб усередині цих відносин встановилася остаточна гармонія, партнери мають спробувати використовувати свої відмінні один від одного натури для досягнення загальних цілей.

Телець і Скорпіон

Якщо Телець не побоїться довіритися Скорпіону, він зрозуміє, що його партнер володіє просто неймовірною пристрастю до життя. Ці люди ще довго не зможуть насититися один одним, але все ж їм не вдасться уникнути деяких чвар. Скорпіони відрізняються божевільним темпераментом, який часто стомлює Тельців, одночасно з цим Скорпіона нерідко дратує пасивність підопічних Венери.

Близнюки і Стрілець

Представники цих двох знаків притягуються один до одного, скоріше, не на фізичному, а на метальному рівні. Допитливі Близнюки і філософічно налаштований Стрілець отримують від спілкування справжню насолоду. При цьому всезнаюча особистість Стрільця здатна часом дратувати Близнюків, одночасно з цим Стрілець обурюється через легковажність своєї другої половини.

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Стосунки

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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