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Рано чи пізно ці знаки Зодіаку будуть разом
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Існує цілий ряд комбінацій знаків Зодіаку, які, на думку астрологів, здатні на неземну пристрасть і ідеальні стосунки.
Овен і Терези
Варто тільки представникам цих знаків зустрітися, як іскри пристрасті починають розлітатися на всі боки. Груба і гіпнотична енергетика Овна і тонка чарівність Терезів народжують сильну хімію. Такі стосунки стають серйозним викликом для них двох.
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Для того, щоб усередині цих відносин встановилася остаточна гармонія, партнери мають спробувати використовувати свої відмінні один від одного натури для досягнення загальних цілей.
Телець і Скорпіон
Якщо Телець не побоїться довіритися Скорпіону, він зрозуміє, що його партнер володіє просто неймовірною пристрастю до життя. Ці люди ще довго не зможуть насититися один одним, але все ж їм не вдасться уникнути деяких чвар. Скорпіони відрізняються божевільним темпераментом, який часто стомлює Тельців, одночасно з цим Скорпіона нерідко дратує пасивність підопічних Венери.
Близнюки і Стрілець
Представники цих двох знаків притягуються один до одного, скоріше, не на фізичному, а на метальному рівні. Допитливі Близнюки і філософічно налаштований Стрілець отримують від спілкування справжню насолоду. При цьому всезнаюча особистість Стрільця здатна часом дратувати Близнюків, одночасно з цим Стрілець обурюється через легковажність своєї другої половини.
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