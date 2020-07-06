Ранній шлюб назвали однією з причин поширеної поганої звички

Якщо у людини є генетична схильність до алкоголізму, ймовірність того, що вона буде зловживати алкоголем, істотно зростає при вступі в шлюб у віці до 21 року. До такого висновку прийшла міжнародна група вчених.

Нове дослідження опубліковано в Development and Psychopathology. Його автори зазначають, що їх висновки дещо суперечать результатам, отриманим в попередніх дослідженнях, які свідчать про те, що у людей, які перебували у шлюбі, генетична схильність до алкоголізму зазвичай стримується краще, ніж у їхніх самотніх однолітків. Але в попередніх дослідженнях брали участь добровольці зрілого віку, і саме на старших вікових групах вчені сфокусували свою увагу.

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Один зі співавторів дослідження Ребека Сміт з Університету співдружності Вірджинії розповіла, що, виявляється, шлюб – не універсальний засіб запобігання ризику надмірного вживання алкоголю, і не завжди шлюбні зв'язки здатні захистити людину від зловживання алкоголем. Вчені, проаналізувавши вибірку даних майже 1000 осіб у віці від 21 до 25 років, які регулярно зловживали алкоголем, виявили, що ранній шлюб у віці до 21 року, навпаки, підвищує ймовірність розвитку алкогольної залежності у людей, які мають до неї генетичну схильність.

За словами вчених, важливість отриманих в новому дослідженні результатів полягає в тому, що вони переконливо продемонстрували, як одні й ті ж фактори життя людини на різних її етапах по-різному впливають на ймовірність формування у неї алкогольної залежності.

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