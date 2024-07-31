На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Жінки покоління Z стали значно збудженішими, повертаючись до офісної роботи: дослідження
-
- 140
Більшість американців відчули зміни у своїх сексуальних бажаннях після повернення в офіс. Приблизно у половини з них сексуальний потяг збільшився, а в іншої половини – зменшився, але жінки покоління Z стали найсексуальнішими.
Згідно з новим дослідженням, опублікованим сайтом DatingNews.com, близько 46% опитаних американців заявили, що після повернення в офіс у них підвищився сексуальний потяг, тоді як 40% – знизився. Однак жінки покоління Z – 56% з них – стають найбільш сексуально збудженими і стурбованими, коли йдуть в офіс, пише New York Post.
Читайте також: В Техасі вчені успішно пересадили унікальне титанове серце людині
Свій зростаючий сексуальний апетит вони пояснюють поліпшенням психічного здоров'я. 22% молодих жінок назвали це основною причиною. Особливо це стосувалося самотніх.
Якщо брати до уваги всіх, хто повернувся до офісу, то найбільш помітне зростання сексуального бажання відчули ті, хто не має партнера: 53% з них відчули його збільшення після повернення до офісу, порівняно з 37% тих, у кого вдома на них хтось чекає.
Це показує, як віддалена робота вплинула на психічне здоров'я молодих самотніх людей, які, можливо, провели набагато більше часу на самоті під час карантину, ніж ті, хто перебуває або перебував у стосунках. Тепер, коли вони знову можуть взаємодіяти в офісі зі своїми колегами, вони почуваються краще – і в них є настрій надолужити згаяний час,
– підсумовують автори дослідження.
Чоловіки по-різному реагують на повернення до офісу. Загалом, лише 22% сказали, що у них підвищився сексуальний потяг, причому більшість з них зазначили, що секс – це чудовий спосіб зняти стрес робочого дня.
Але лише 19% неодружених чоловіків покоління Z також сказали, що вони стали більш сексуальними, повертаючись до офісу, тому що їхнє психічне здоров'я покращилося – в той час, як жоден чоловік покоління Z, який перебуває у стосунках, не погодився з цим твердженням.
Повернення до офісу робить жінок Z-покоління більш збудженими / Фото Racool_studio
Молоді чоловіки частіше говорили, що робота в офісі робить їх більш збудливими вдома, тому що вони скучили за своїми партнерами протягом дня. Але не всі повертаються додому з готовністю застрибнути в ліжко.
Неодружені чоловіки покоління Z найчастіше говорили, що робота в офісі послаблює їхній сексуальний потяг і руйнує сексуальне життя, оскільки вони намагаються підтримувати баланс між роботою та особистим життям.
Натомість молоді чоловіки, які перебувають у стосунках, хочуть менше сексу, тому що стрес від роботи дається взнаки. З молодими жінками все навпаки.
Дивлячись на те, як змінився їхній графік, близько 16% чоловіків-працівників покоління Z сказали, що дорога на роботу знижує їхній сексуальний апетит – особливо це стосується самотніх чоловіків покоління Z, які не мають нікого, хто б чекав на них.
Водночас близько 15% жінок покоління Z, які перебувають у стосунках, набагато частіше зазначали, що нові умови роботи зменшили їхнє сексуальне бажання. Деякі працівники (14%) також виявили, що похід в офіс відвернув їх від сексу, оскільки він здається занадто спланованим порівняно з тими днями, коли вони працювали вдома, коли випадкові зустрічі були більш вірогідними.
Це цікаво: Договір про зрілі стосунки: шлях до гармонії та щастя
Згідно зі звітом за 2023 рік, приблизно кожен четвертий – або трохи більш як 25% – працівників, які працюють вдома, займалися сексом на роботі.
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
12:30Lego обіцяє відмовитись від пластику та використовувати екологічні матеріали у кубиках
-
11:20Binance заарештувала кошти користувачів з Палестини на вимогу ЦАХАЛ
-
10:15А ви вже пробували котлети з тунця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 29 серпня
-
20:50У реабілітаційному центрі UNBROKEN вперше виготовлять ортез для собаки
-
19:45Дарʼя Коломієць створила плейліст на честь музикантів, які стали на захист України
-
18:40У Франції офіційно розпочались Паралімпійські ігри-2024
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
16:30Помстився за Охматдит: Денис Берінчик підсмажив окупантів з гармати
-
15:25Композиція "Teresa & Maria" подолала позначку в 40 мільйонів прослуховувань на Spotify
-
14:20Соковита свинина зі сливами: готуємо за рецептом Ольги Рябенко
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:10На сороковини: у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірини Фаріон на її будинку
-
11:25Ось, у чому може бути небезпека надмірного саморозвитку
-
10:22Флагманський Google Pixel 9 Pro XL розібрали: всередині було найцікавіше
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
18:21Психологи пояснили, чому перед покупками не варто пити каву
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
16:23Вартість фар для Bugatti Chiron вражає: можна купити новий Porsche 911
-
15:21Кажуть, на YouTube є магічне відео, здатне відкачати воду з мокрого смартфона
-
14:20У кав'ярні такого не знайдете: готуємо супершоколадну каву від Ектора
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
- 29 серпня
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
13:21Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини
-
09:18Погода у вересні 2024: чи затримається літо в Україні
- 27 серпня
-
13:25Одягаємось красиво на День знань: підбірка образів для школярів та батьків
-
09:21Насолоджуйтесь сповна: які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2024
- 26 серпня
-
17:25Тривожна валізка школяра: список обов'язкових речей
-
13:25Оригінальні та атмосферні варіанти: як влаштувати свято дитині на 1 вересня
-
09:19Магнітні бурі у вересні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 серпня
-
17:21Не втрачайте пильність: три знаки Зодіаку, яким слід бути обережними на дорозі
-
13:21Працюй чотири години на тиждень: корисні поради з книжки, які допоможуть саме вам
-
09:21Церковний календар на вересень 2024 року – православний і греко-католицький
- 24 серпня
-
17:40Найгучніша колаборація: Quest Pistols, WELLBOY і Parfeniuk випустили спільний трек
-
13:25Скільки коштує зібрати дитину до школи: огляд цін у 2024 році
-
09:21День ангела у вересні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 серпня
-
17:30Оновлені медичні довідки для школярів: як оформити у 2024 році
-
13:25Що подарувати вчителю до 1 вересня – найкращі варіанти презентів
-
09:21Місячний календар стрижок на вересень 2024 – дні, коли стригти волосся
- 22 серпня
-
17:28Вийшов трейлер документального фільму про легендарного військового "Да Вінчі"
-
13:20Біллі Айліш стала найпопулярнішою артисткою в історії Spotify