Жінки покоління Z стали значно збудженішими, повертаючись до офісної роботи: дослідження

Більшість американців відчули зміни у своїх сексуальних бажаннях після повернення в офіс. Приблизно у половини з них сексуальний потяг збільшився, а в іншої половини – зменшився, але жінки покоління Z стали найсексуальнішими.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим сайтом DatingNews.com, близько 46% опитаних американців заявили, що після повернення в офіс у них підвищився сексуальний потяг, тоді як 40% – знизився. Однак жінки покоління Z – 56% з них – стають найбільш сексуально збудженими і стурбованими, коли йдуть в офіс, пише New York Post.

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Свій зростаючий сексуальний апетит вони пояснюють поліпшенням психічного здоров'я. 22% молодих жінок назвали це основною причиною. Особливо це стосувалося самотніх.

Якщо брати до уваги всіх, хто повернувся до офісу, то найбільш помітне зростання сексуального бажання відчули ті, хто не має партнера: 53% з них відчули його збільшення після повернення до офісу, порівняно з 37% тих, у кого вдома на них хтось чекає.

Це показує, як віддалена робота вплинула на психічне здоров'я молодих самотніх людей, які, можливо, провели набагато більше часу на самоті під час карантину, ніж ті, хто перебуває або перебував у стосунках. Тепер, коли вони знову можуть взаємодіяти в офісі зі своїми колегами, вони почуваються краще – і в них є настрій надолужити згаяний час,

– підсумовують автори дослідження.

Чоловіки по-різному реагують на повернення до офісу. Загалом, лише 22% сказали, що у них підвищився сексуальний потяг, причому більшість з них зазначили, що секс – це чудовий спосіб зняти стрес робочого дня.

Але лише 19% неодружених чоловіків покоління Z також сказали, що вони стали більш сексуальними, повертаючись до офісу, тому що їхнє психічне здоров'я покращилося – в той час, як жоден чоловік покоління Z, який перебуває у стосунках, не погодився з цим твердженням.



Повернення до офісу робить жінок Z-покоління більш збудженими / Фото Racool_studio

Молоді чоловіки частіше говорили, що робота в офісі робить їх більш збудливими вдома, тому що вони скучили за своїми партнерами протягом дня. Але не всі повертаються додому з готовністю застрибнути в ліжко.

Неодружені чоловіки покоління Z найчастіше говорили, що робота в офісі послаблює їхній сексуальний потяг і руйнує сексуальне життя, оскільки вони намагаються підтримувати баланс між роботою та особистим життям.

Натомість молоді чоловіки, які перебувають у стосунках, хочуть менше сексу, тому що стрес від роботи дається взнаки. З молодими жінками все навпаки.

Дивлячись на те, як змінився їхній графік, близько 16% чоловіків-працівників покоління Z сказали, що дорога на роботу знижує їхній сексуальний апетит – особливо це стосується самотніх чоловіків покоління Z, які не мають нікого, хто б чекав на них.

Водночас близько 15% жінок покоління Z, які перебувають у стосунках, набагато частіше зазначали, що нові умови роботи зменшили їхнє сексуальне бажання. Деякі працівники (14%) також виявили, що похід в офіс відвернув їх від сексу, оскільки він здається занадто спланованим порівняно з тими днями, коли вони працювали вдома, коли випадкові зустрічі були більш вірогідними.

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Згідно зі звітом за 2023 рік, приблизно кожен четвертий – або трохи більш як 25% – працівників, які працюють вдома, займалися сексом на роботі.