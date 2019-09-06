Ранкові процедури, з яких варто починати день

У кожного є свій ритуал пробудження, але наскільки він корисний для вашого організму? Прості поради від лікарів, як правильно розпочати свій ранок.

День має починатися не з кави або сигарети, а з нескладних процедур, які допоможуть вашому організму остаточно прокинутися і підготуватися до нового дня.

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Чистка язика

Всі ми чистимо зуби вранці, але варто обов'язково пам'ятати про таке важливе заняття, як чистка язика. Додайте очищення язика у щоденний догляд за порожниною рота. Ви позбудетеся бактерій, неприємного запаху з рота, а також захворювань ротової порожнини.

Чому треба чистити язик

Склянка гарячої води

Багато хто знає, як важливо відновлювати питної баланс після сну. Нагрійте некип'ячену, фільтровану воду до гарячого стану. Дивіться, щоб не закипіла. Налийте повний стакан і додайте туди часточку лимона. Пийте невеликими ковтками за 20 хвилин до їжі.

Ложка меду зранку

Мед – джерело вітамінів і мікроелементів. У ньому міститься велика кількість фруктози і глюкози, які дають організму енергію, сприяють поліпшенню мозкової діяльності і підвищенню працездатності

Підвищує імунітет

Цей засіб має антиоксидантні властивості, допомагає організму протистояти старінню і зношуванню організму

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