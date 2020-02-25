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Ранкова традиція власника авто взимку розбурхала мережу (відео)

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Лайлива звичка - фото 1
Лайлива звичка

Власники машин мають чимало мороки та обов'язків щодо догляду за своїм транспортом, а взимку всього більшає через негоду. Герой цього відео ж навіть створив окрему ранкову традицію для морозних ранків.

На платформі Reddit користувач з ніком ofthevalley3 поділився епічним відео з машиною, яке стрімко набирає популярності. За лічені години його переглянули понад 57 тисяч осіб, а ще більше як 600 залишили коментарі.

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"На жаль, написання проклятих слів на морозі стало частиною мого ранкового розпорядку", – відзначив автор під роликом, на якому красиво виводить на склі лайливе слово. Коментатор же у захваті від того, як естетично виглядає матюк.

Unfortunately writing frosted curse words has become part of my morning routine. from r/oddlysatisfying

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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