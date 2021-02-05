Раніше невідомий знімок німецького дирижабля над Діксоном показали у мережі

У мережі опублікували раніше невідому фотографію німецького дирижабля Граф Цепелін (Graf Zeppelin). Фотографія зроблена Миколою Остроумовим в 1931 році. На знімку зображений момент прольоту над 107-метровою щоглою радіостанції Діксона.

"Автор цієї фотографії Микола Олександрович Остроумов був учасником кількох експедицій і, мабуть, в 1931 році теж був там в експедиції. У 1933 році він продав в музей серію своїх негативів з різних північних експедицій і в тому числі цей негатив", – зазначено під фото.

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На борту Цепеліна, що пролітав над Арктикою в 1931 році, офіційно перебували члени міжнародної експедиції. Дирижабль пролетів за маршрутом Архангельськ – Земля Франца-Йосипа – Північна Земля – ​​мис Челюскін – Діксон – Нова Земля – ​​Архангельськ, зробивши при цьому докладну аерофотозйомку.

Однак пізніше стало відомо, що експедиція допомогла Німеччині організувати розвідувальну операцію на радянській території. У 1945 році, після розгрому нацистської Німеччини, в німецькій провінції Мекленбург в архівному розвідувально-інформаційного центру Раумкоппель виявили понад 250 тисяч географічних карт, в тому числі і матеріали експедиції дирижабля Граф Цепелін.

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