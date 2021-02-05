Британець знайшов старий лист з точними прогнозами майбутнього

Житель міста Пітерборо, графство Кембриджшир (Великобританія), знайшов в старому дивані лист з 1969 року точними прогнозами майбутнього. У посланні 52-річної давності були пророцтва, які як збулися, так і нездійсненні.

Знахідку 67-річний Пітер Бекертон виявив, коли його викликали відреставрувати старий диван. Лист був написаний 11-річною дівчинкою 23 лютого 1969 року. У ньому вона фантазувала, як буде виглядати світ в майбутньому.

І ще: Подружжя перетворило занедбаний будинок у помешкання мрії: фото ДО та ПІСЛЯ

У посланні з минулого йшлося, що у телефону з'явиться екран і співрозмовника можна буде бачити; що телевізори перетворяться з невеликих коробок у великі екрани, а перемикати канали можна буде не на панелі пристрою, а за допомогою кнопок в підлокітнику крісла; що двері в будинках будуть відкриватися дистанційно, за допомогою кнопок.

Однак були в листі і нездійснені пророцтва. Дівчинка передбачала, що замість звичної їжі насититися можна буде за допомогою своєрідної жуйки.

Дружина Пітера, Роза Бекертон, вирішила опублікувати лист в мережі в надії знайти автора послання.

Читайте також: Хлопець знайшов у секонд-хенді 10 тисяч доларів