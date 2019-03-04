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8 березня Голос країни

Автомобілі Volvo отримають суттєве обмеження у швидкості, і ось чому

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Volvo хоче обмежити максимальну швидкість автомобілів - фото 1
Volvo хоче обмежити максимальну швидкість автомобілів

У рамках програми Vision 2020 року, завдяки реалізації якої компанія Volvo розраховує домогтися нульової смертності в ДТП, шведська марка має намір знизити максимальну швидкість всіх своїх автомобілів до 180 кілометрів на годину.

Компанія планує розробити "розумний" обмежувач швидкості, що враховує геопозицію машини.

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Про роботу над "надбезпечними" автомобілями компанія Volvo заявила ще у 2012 році. Шведи вважають, що просунуті системи дозволять до 2020 року домогтися нульової смертності в аваріях. Жодна людина не загине і не отримає серйозних травм у нових моделях Volvo. Однак є фактори, що перешкоджають досягненню поставленої мети. Серед них – перевищення швидкості.

Крім обмеження максимальної швидкості у своїх автомобілях, компанія також вивчає питання суміщення функції контролю швидкості та геозонування. Така система в майбутньому дозволила б в автоматичному режимі знижувати максимальну швидкість машини поруч з лікарнями та школами.

Volvo XC90 – найбезпечніший кросовер на ринку - фото 311549
Volvo XC90 – найбезпечніший кросовер на ринку

У квітні 2018 британський дослідницький центр Thatcham Research назвав найбезпечніший автомобіль Великобританії. Ним став Volvo XC90 – з моменту початку продажів у 2002 році в кросовері при ДТП не загинула жодна людина.

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Джерело: motor
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