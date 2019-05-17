Новий альбом Rammstein: слухайте всі пісні онлайн

Німці Rammstein випустили перший за 10 років альбом, який називається також Rammstein. Слухайте всі треки з нової платівки онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Німецький індастріал-рок гурт Rammstein нарешті презентував новий альбом після 10-річної перерви. Особливою креативністю щодо назви музиканти вирішили не сяяти, тому платівка називається Rammstein. Всього до новинки потрапили 11 треків, з яких 2 отримали відео, які шалено сподобались фанатам і викликали шквал критики від уряду. Однак це не зупиняє рокерів, які стабільно створюють музику, що змушує думати та насолоджуватись.

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"Що ми спробували зробити в новому альбому – знову вивести на передній план любов до музики. Я дуже щасливий і задоволений результатом, а також тим, що ми створюємо метод роботи, який показує нашу повагу один до одного. Ми слухаємо. Ми багато говоримо, і це прекрасний досвід", – поділився гітарист Ріхард Круспе. Варто додати, що це перша платівка, для якої всі музиканти разом працювали на студії.

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Rammstein, слухати новий альбом Rammstein онлайн:

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