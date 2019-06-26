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Rammstein випустили парфуми з ароматом кокаїну

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Парфуми отримали назву Kokain - фото 1
Парфуми отримали назву Kokain

Група Rammstein представила парфум з "нотками кокаїну і героїну". Аромат отримав відповідну назву Kokain. До слова, це також відсилання до однойменної пісні 1997 року.

Композиція Kokain складається з нот бензину, шкіри, пачулі, горілого дерева, вогню та малини.

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Носити такі духи рекомендують усім чоловікам і жінкам, які люблять незвичайні відчуття. За описом виробника, аромат ілюструє "пожежу в підвалі".

Виробництвом духів займався парфумер компанії Symrise Олександр Ілан. Це перший парфум від компанії, але досить вдалий. Критики говорять, що запах у нього по-доброму незвичайний.

Парфум вразить несподіваним ароматом - фото 336643
Парфум вразить несподіваним ароматом

Продається Kokain у мережі аптек Rossmann за 20 або 25 євро, в залежності від об'єму.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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