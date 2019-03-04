Рамі Малек зіграє головного героя у фільмі про Бонда

Рамі Малек, який отримав "Оскара" за кращу чоловічу роль, зіграє у новому амплуа. Дізнайтеся, у якій ролі ми побачимо актора.

Відомо, що актор Рамі Малек веде перемовини щодо участі у Бондіані. Скоро розпочнуться зйомки нової частини про Джеймса Бонда. Актор знаходиться на фінальній стадії переговорів щодо участі у кінострічці про британського агента. Рамі Малек хоче зіграти головного лиходія.

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Взимку актор поділився з Entertainment Tonight, що він мріє про цю роль. Рамі Малек переконаний, що блискуче зіграє головного антагоніста фільму. Скоріше за усе, йому дістанеться роль Ернста Ставро Блофельда. В попередній стрічці «007 Спектр» цього персонажа зіграв Крістоф Вальц.

Скоро розпочнуть зйомки 25 фільму про Бонда

Повідомлялося, що на роль дівчини Бонда запросили Лупіту Ніонго. Зараз актриса зайнята в кількох проектах, тому невідомо чи вона погодиться на роль.

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