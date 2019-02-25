Рамі Малек отримав Оскар 2019: найкращі фільми і серіали з актором

Рамі Малек отримав статуетку премії Оскар 2019 як "Найкращий актор" за перевтілення у Фредді Мерк'юрі в "Богемній рапсодії". До вашої уваги коротка біографія та найкращі ролі зірки у фільмах і серіалах, які не залишать байдужими!

Американський актор Рамі Малек поповнив свою полицю народ Оскаром з найкращу чоловічу роль, однак на ній вже є премія "Вибір телевізійних критиків", а також "Еммі" за найкращого актора у драматичному серіалі.

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До того ж, талановитий хлопець номінувався на "Золотий глобус". Така кількість відзнак прирівнюється і любові фанатів до творчості Малека, адже він вміло перевтілювався у кожній стрічці.

Коротка біографія: Рамі Малек – американський актор єгипетського походження, який народився 1981 році, у родині туристичного гіда та бухгалтера. Мален має брата-близнюка Самі, який викладає англійську мову, та старшу сестру Ясмін, яка працює медиком. Лише Рамі зумів побудувати неймовірну кар'єру у кіно, однак зовсім не цурається своєї родини.

Зібрали найкращі ролі Рамі Малека у фільмах і серіалах, які вас здивують!

Містер робот (серіал, 18+)

Оригінальна назва: Mr. Robot

Mr. Robot Жанр : драма, технотрилер, психологічний трилер

: драма, технотрилер, психологічний трилер Країна: США

США Режисер: Сем Есмайл

Сем Есмайл У головних ролях: Рамі Малек, Карлі Чайкін, Порша Даблдей, Мартін Вальстрьом

Рамі Малек, Карлі Чайкін, Порша Даблдей, Мартін Вальстрьом Тривалість : 40-60 хв.

: 40-60 хв. Кількість сезонів: 3

3 Кількість серій: 32

Незвичайний психологічний трилер у стилі "Бійцівського клубу" розповідає про умілого хакера та інженера з кібербезпеки Еліота, який страждає від депресії, соціофобії та залежності від наркотиків та алкоголю. Таємничий Містер Робот постійно змушує Еліота до анархічних дій, приміром, стати одним з активістів, які планують знищити всі грошові борги американців через атаки на корпорацію з гучною назвою E Corp. Однак кожна дія головного героя тягне за собою ланцюжок з непередбачуваних подій.

Містер робот, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Метелик (фільм, 18+)

Оригінальна назва : Papillon

: Papillon Жанр: драма, кримінал

драма, кримінал Країна: США, Чехія, Іспанія

США, Чехія, Іспанія Режисер: Міхаель Ноер

Міхаель Ноер У головних ролях: Рамі Малек, Чарлі Ханнем

Рамі Малек, Чарлі Ханнем Тривалість: 133 хв

133 хв Рік: 2017

Фільм розповідає про злодія Анрі Шарр'єра, якого звуть "Метеликом". Чоловік уміло відкриває будь-які сейфи, однак ніколи не йде на серйозних кримінал. Раптово його звинувачують у вбивстві і навіть алібі не звільняє Анрі від потрапляння до в'язниці на Острові Диявола. На шляху до наймоторошнішої французької тюрми він об'єднується з Луї Дега та пропонує йому співпрацювати у намаганні втекти. Однак новий товариш не одразу погоджується. Разом їм доведеться побачити убивства, смертну карі та провернути хитромудрий довготривалий план, який допоможе вибратись з проклятого острова хоча б одному з героїв. Варто додати, що стрічка базується на біографічних книжках "Метелик" та "Ва-банк", який написав сам "Метелик".

Метелик, дивитись трейлер фільму онлайн:

Богемна рапсодія (фільм, 18+)

Оригінальна назва : Bohemian Rhapsody

: Bohemian Rhapsody Жанр: біографія, драма

біографія, драма Країна : США, Великобританія

: США, Великобританія Режисер: Браян Сінгер, Люсі Бойнтон, Джозеф Мацело, Майк Майєрс, Бен Харді

Браян Сінгер, Люсі Бойнтон, Джозеф Мацело, Майк Майєрс, Бен Харді У головних ролях: Рамі Малек, Чарлі Ханнем

Рамі Малек, Чарлі Ханнем Тривалість : 134 хв

: 134 хв Рік: 2018

Мало хто не знає про культовий гурт Queen та їхню музику, на якій виросло не одне покоління. Яскрава картина розповідає про зародження легендарного колективу, історію фронтмена Фредді Мерк'юрі, а також те, як створювались найвідоміші хіти, серед яких і "Богемна рапсодія". Потужна стрічка поєднала моменти з біографій, переживань музикантів, а також справжні концерти Queen.

Богемна рапсодія, дивитись трейлер фільму онлайн:

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