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MARUV 8 березня

Рамі Малек отримав Оскар 2019: найкращі фільми і серіали з актором

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Найкращі фільми і серіали Рамі Малека - фото 1
Найкращі фільми і серіали Рамі Малека / LA Confidential Magazine

Рамі Малек отримав статуетку премії Оскар 2019 як "Найкращий актор" за перевтілення у Фредді Мерк'юрі в "Богемній рапсодії". До вашої уваги коротка біографія та найкращі ролі зірки у фільмах і серіалах, які не залишать байдужими!

Американський актор Рамі Малек поповнив свою полицю народ Оскаром з найкращу чоловічу роль, однак на ній вже є премія "Вибір телевізійних критиків", а також "Еммі" за найкращого актора у драматичному серіалі.

І ще: Зелена книга отримала Оскар 2019 як найкращий фільм: сюжет і трейлер

До того ж, талановитий хлопець номінувався на "Золотий глобус". Така кількість відзнак прирівнюється і любові фанатів до творчості Малека, адже він вміло перевтілювався у кожній стрічці.

Коротка біографія: Рамі Малек – американський актор єгипетського походження, який народився 1981 році, у родині туристичного гіда та бухгалтера. Мален має брата-близнюка Самі, який викладає англійську мову, та старшу сестру Ясмін, яка працює медиком. Лише Рамі зумів побудувати неймовірну кар'єру у кіно, однак зовсім не цурається своєї родини.

Зібрали найкращі ролі Рамі Малека у фільмах і серіалах, які вас здивують!

Містер робот (серіал, 18+)

  • Оригінальна назва: Mr. Robot
  • Жанр: драма, технотрилер, психологічний трилер
  • Країна: США
  • Режисер: Сем Есмайл
  • У головних ролях: Рамі Малек, Карлі Чайкін, Порша Даблдей, Мартін Вальстрьом
  • Тривалість: 40-60 хв.
  • Кількість сезонів: 3
  • Кількість серій: 32

Незвичайний психологічний трилер у стилі "Бійцівського клубу" розповідає про умілого хакера та інженера з кібербезпеки Еліота, який страждає від депресії, соціофобії та залежності від наркотиків та алкоголю. Таємничий Містер Робот постійно змушує Еліота до анархічних дій, приміром, стати одним з активістів, які планують знищити всі грошові борги американців через атаки на корпорацію з гучною назвою E Corp. Однак кожна дія головного героя тягне за собою ланцюжок з непередбачуваних подій.

Містер робот, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Метелик (фільм, 18+)

  • Оригінальна назва: Papillon
  • Жанр: драма, кримінал
  • Країна: США, Чехія, Іспанія
  • Режисер: Міхаель Ноер
  • У головних ролях: Рамі Малек, Чарлі Ханнем
  • Тривалість: 133 хв
  • Рік: 2017

Фільм розповідає про злодія Анрі Шарр'єра, якого звуть "Метеликом". Чоловік уміло відкриває будь-які сейфи, однак ніколи не йде на серйозних кримінал. Раптово його звинувачують у вбивстві і навіть алібі не звільняє Анрі від потрапляння до в'язниці на Острові Диявола. На шляху до наймоторошнішої французької тюрми він об'єднується з Луї Дега та пропонує йому співпрацювати у намаганні втекти. Однак новий товариш не одразу погоджується. Разом їм доведеться побачити убивства, смертну карі та провернути хитромудрий довготривалий план, який допоможе вибратись з проклятого острова хоча б одному з героїв. Варто додати, що стрічка базується на біографічних книжках "Метелик" та "Ва-банк", який написав сам "Метелик".

Метелик, дивитись трейлер фільму онлайн:

Богемна рапсодія (фільм, 18+)

  • Оригінальна назва: Bohemian Rhapsody
  • Жанр: біографія, драма
  • Країна: США, Великобританія
  • Режисер: Браян Сінгер, Люсі Бойнтон, Джозеф Мацело, Майк Майєрс, Бен Харді
  • У головних ролях: Рамі Малек, Чарлі Ханнем
  • Тривалість: 134 хв
  • Рік: 2018

Мало хто не знає про культовий гурт Queen та їхню музику, на якій виросло не одне покоління. Яскрава картина розповідає про зародження легендарного колективу, історію фронтмена Фредді Мерк'юрі, а також те, як створювались найвідоміші хіти, серед яких і "Богемна рапсодія". Потужна стрічка поєднала моменти з біографій, переживань музикантів, а також справжні концерти Queen.

Богемна рапсодія, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Оскар 2019 – оголошені переможці кінопремії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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