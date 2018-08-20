Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний Maybach

Компанія CSL Paris, що надає послуги з оренди лімузинів і автомобілів представницького класу, побудувала мінівен Mercedes-Benz V-Class, стилізований під Maybach.

Машині повністю переобладнали салон – тепер в ньому є чотири роздільних крісла, мінібар, відеоігри та телевізор.

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Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний Maybach / motor

Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний Maybach / motor

Також машині поміняли ґрати радіатора на варіант з вертикальними планками, як у Mercedes-Maybach S-Class. Крім цього, V-Class отримав інші колісні диски, хромовані декоративні елементи та молдинги, а також логотипи і шильдики Maybach. В обробці салону використовувалася шкіра, дерево і алькантара. Чи є зміни в технічній начинці, поки не повідомляється.

Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний Maybach / motor

Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний Maybach / motor

У травні Mercedes-Benz представив спецверсію V-Class під назвою Night Edition. Машини в цьому виконанні відрізняються чорними елементами оздоблення, бамперами і 19-дюймовими колісними дисками AMG, а також кріслами з обробкою чорною шкірою наппа і контрастною прострочкою.

Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний Maybach / motor

Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний Maybach / motor

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