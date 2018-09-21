Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі – вийшов новий трейлер мультфільму

Студія Disney представила новий трейлер анімаційного фільму Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі.

На безкрайніх просторах інтернету є все: відомі програми, секретні чати, культові меми та герої, смішне відео та ігри. Здоровань Ральф з такою силою занурюється у віртуальний світ, що мережа починає глючити.

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У новому ролику до мультфільма показано, чому головні герої покинули свої ігрові автомати і вирушили досліджувати інтернет. Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі – це сиквел анімаційної стрічки 2012 року. Режисером нового мультфільму став Річ Мур, сценаристом – Філ Джонстон, продюсером – Кларк Спенсер, що працювали над першою частиною.

В український прокат мультфільм вийде 22 листопада 2018 року.

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