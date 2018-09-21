Доктор Хто: новий трейлер 11 сезону

У мережі з'явився другий офіційний трейлер до 11 сезону "Доктора Хто", де вперше за історію серіалу головну роль зіграє жінка - Джоді Віттакер. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На Youtube-каналі Doctor Who опублікували свіже промо до продовження "Доктора Хто", яке викликало неоднозначно емоції у шанувальників. Гаслом трейлера стала фраза "Я Доктор, тому коли людям потрібна допомога, я ніколи не відмовляю".

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Відзначимо, що в 11 сезоні у Доктора буде ще троє друзів, а не одна подруга, як зазвичай. Саме відео отримало значно атмосфернішу картинку та кращі спецефекти, аніж раніше. Однак прихильникам важко звикнути до нового формату серіалу, який виходив найдовше в історії телебачення. Прем'єра нового сезону запланована на 7 жовтня.

Доктор Хто: новий трейлер 11 сезону, дивитись трейлер онлайн:

"Доктор Хто" – це науково-фантастичний телесеріал від ВВС, який вперше вийшов ще у далекому 1963 році. Відтоді він підкорив серця не одного покоління. Сюжет розгортається навколо Доктора Хто та його пригод.

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