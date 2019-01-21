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Дружина відомого футболіста врятувала йому життя

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Моррісона екстрено доставили до лікарні - фото 1
Моррісона екстрено доставили до лікарні / Sportsbet.io

Капітан "Кардіфф Сіті", британський футболіст Шон Моррісон, ледь не помер через розрив апендикса.

Моррісон відчув себе погано, але не хотів звертатися до лікарів. Дружина футболіста все ж таки наполягла і звернулася до медиків.

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В результаті, Моррісона екстрено доставили до лікарні, де було виявлено розрив апендикса. Це могло призвести до викиду токсинів в інші частини тіла і мати смертельний кінець. Як виявилося пізніше, жінка врятувала свому чоловікові життя. За словами лікарів, якби футболіста привезли на 45 хвилин пізніше, вони вже нічим би не змогли йому допомогти.

"Вдома я відчув себе погано, але не захотів звертатися до медиків. Однак моя дружина Стейсі, незважаючи на протести, звернулася до клубних лікарів", – розповів Моррісон. Зараз капітан "лазурових птахів" почуває себе краще.

Дружина відомого футболіста врятувала йому життя - фото 302690
Дружина відомого футболіста врятувала йому життя

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Джерело: isport.ua
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