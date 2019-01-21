Дружина відомого футболіста врятувала йому життя

Капітан "Кардіфф Сіті", британський футболіст Шон Моррісон, ледь не помер через розрив апендикса.

Моррісон відчув себе погано, але не хотів звертатися до лікарів. Дружина футболіста все ж таки наполягла і звернулася до медиків.

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В результаті, Моррісона екстрено доставили до лікарні, де було виявлено розрив апендикса. Це могло призвести до викиду токсинів в інші частини тіла і мати смертельний кінець. Як виявилося пізніше, жінка врятувала свому чоловікові життя. За словами лікарів, якби футболіста привезли на 45 хвилин пізніше, вони вже нічим би не змогли йому допомогти.

"Вдома я відчув себе погано, але не захотів звертатися до медиків. Однак моя дружина Стейсі, незважаючи на протести, звернулася до клубних лікарів", – розповів Моррісон. Зараз капітан "лазурових птахів" почуває себе краще.

Дружина відомого футболіста врятувала йому життя

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