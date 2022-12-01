"Ракетний удар з ймовірністю у 90%": що не так з подібними повідомленнями в мережі

Упродовж останніх днів в інтернеті побільшало інформації про те, що "завтра" очікуються нові масовані ракетні удари по України. Чому такі повідомлення мають сумнівний характер – дізнавайтесь далі.

Російські військові продовжують завдавати цинічних ударів по українських містах. Тож в мережі намагаються вирахувати, в який день окупанти знову запустять ракети. Дехто щодня активно надсилає повідомлення "завтра очікується ракетний удар з ймовірністю у 90%", тож ситуацію вирішила прояснити очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. В ефірі телемарафону вона наголосила, що це інформаційний тиск на Україну.

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Ми знаємо, скільки ракет в них залишилося і якого класу, ми розуміємо, що вони здатні застосовувати їх максимально сильно… Але ми також враховуємо зношення тих засобів, за допомогою яких вони випускають ракети. Це шалений психологічний тиск в умовах створеного енергетичної кризи, коли люди напружені та вишукують момент виплеснути незадоволення, – підкреслила Гуменюк.

Тому дуже важливо дослухатись лише до офіційних та перевірених джерел, а також критично ставитись до подібних чуток та не панікувати. Разом ми сильні, тож не дозволяйте ворогу нас залякати! Підтримуймо ЗСУ та рухаймося до перемоги!

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