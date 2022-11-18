Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк

Новий фейк про вимкнення електрики по всій країні / D A V I D S O N L U N A on Unsplash

Після цинічних ударів російських військових по критичній інфраструктурі в Україні введено аварійні та планові відключення електроенергії. Через це в мережі поширюються нові фейки про масштабний блекаут. Чи можуть відключити світло по всій країні – читайте далі.

Окупанти продовжують атакувати українські міста та вдаряти по важливій енергетичній інфраструктурі. Після недавніх ракетних обстрілів чимало областей знову залишились без світла та мережі на тривалий час. На тлі цього у соцмережах почали поширюватись повідомлення про тотальне вимкнення електроенергії в країні. Тож в "Укренерго" пояснили, чи справді це так.

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У сумнівних телеграм-каналах використовується логотип компанії "Укренерго" для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни. Ця інформація не відповідає дійсності! Укренерго не робило жодних таких заяв. Це один з можливих "вкидів" для того, щоб посіяти паніку серед українського населення, використовуючи при цьому логотип "Укренерго" для вашої довіри, – наголошують в енергетичній компанії.

Тому радимо перевіряти інформацію та дізнаватись лише реальні новини щодо ситуації з електрикою на офіційних сторінках "Укренерго":

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