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Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго

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Україна експортувала електроенергію у країни ЄС до атак росіян - фото 1
Україна експортувала електроенергію у країни ЄС до атак росіян / Ryan Pouncy on Unsplash

Через цинічні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі по всій Україні введено планові та аварійні відключення світла. Однак в мережі поширюється інформація, що наша країна продовжує експорт електроенергії до країн Євросоюзу. Чи справді це так – дізнавайтесь далі.

Регулярні та не завжди передбачувані відключення світла по всій Україні стали новою реальністю через те, що окупанти продовжують атакувати об'єкти критичної інфраструктури. З 10 жовтня українці пережили кілька таких ударів, що позбавили електрики та мережі на певний період. Та в інтернеті поширюється інформація, що паралельно з закликами економити світло Україна продовжує експорт електроенергії. Тож не забарилась відповідь Укренерго на такі тези.

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У засобах масової інформації та соцмережах поширюється інформація, що нібито Україна експортує надлишкову електроенергію до країн ЄС. Це абсолютна брехня і свідома дезінформація. Мета поширювачів – збурити суспільство, змучене відключеннями електроенергії і переключити увагу від російських ракетних ударів, через які в українців перебої зі світлом, – наголошують в Укренерго.

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У компанії пояснюють, що експорт зупинено з 11 жовтня, а до 10 жовтня наша країна справді займалась заробляла значні кошти завдяки електроенергії. Проте масована ракетна атака з боку російських військових 10 жовтня змусила відмовитись від цього джерела прибутків.

Представники Укренерго додали, що це легко перевірити на офіційній платформі даних ENTSO-E, а також у сусідніх операторів систем передачі у Польщі, в Угорщині, у Словаччині, у Молдові та у Румунії.

Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго - фото 515896

Всі доступні потужності української генерації наразі працюють винятково для покриття потреб українських споживачів, – підкреслюють у компанії.

Тому радимо перевіряти інформацію та дізнаватись лише реальні новини щодо ситуації з електрикою на офіційних сторінках "Укренерго":

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