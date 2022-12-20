Ракетні удари та атаки БПЛА: у Міноборони пояснили, що треба знати українцям

Російські окупанти щодня продовжують атакувати українські міста, тому у Міністерстві оборони пояснили ключові моменти, які варто знати українцям. Чи впливає погода на атаки і як знищення "мопедів" позначається на нашому озброєнні – читайте далі.

Кожного дня міста України стають ціллю для нових атак з боку російських загарбників. Через це у багатьох областях досі складна ситуація з електропостачанням та мобільним зв'язком. Та чимало людей сподіваються, що погіршення погоди зменшує шанси на нові ракетні удари. Тому у Міноборони просто пояснили, як негода позначається на атаках з боку росії та чому окупанти так активно використовують дрони-камікадзе.

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Спокійна погода і ясне небо допомагають провести розвідку об‘єктів удару. Але ні туман, ні мряка суттєво не впливають на плани росіян щодо атак. Проводити супутникову зйомку під час несприятливих погодних умов може бути проблематично. Погода впливає на вивчення наслідків ударів і можливе коригування, – діляться фахівці.

Річ у тому, що окупанти використовують для перевірки успішності ударів літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Він здатен просканувати всю територію України завдяки потужним радіолокаційним засобам. Цей літак "бачить" майже все, що робить у небі за кілька сотень кілометрів до кордону України, тому, на жаль, погіршення погоди не настільки ускладнює стан справ загарбників для атак по наших містах.

Не варто передчасно радіти успіхам збиття Shahed-136. Жертвуючи дешевими "мопедами", росіяни виснажують наші ППО, – також наголосили у Міноборони.

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