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Як правильно користуватися послугами доставки під час карантину: поради Супрун
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Під час карантину по всій Україні зачиняться всі громадські заклади, крім продуктових і господарських магазинів, аптек і крамниць з зоотоварами. Це означає, що все більше людей користуватимуться послугами доставки. Як це правильно робити та як поводитися розповідає Уляна Супрун!
Передовсім слід пам'ятати про уникання безпосереднього контакту. На цьому Уляна Супрун акцентувала особливу увагу у своїй публікації у фейсбуці.
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Людям, котрі доставляють їжу та покупки, вона рекомендує залишати її біля дверей. Ні в якому разі не заносити до квартири чи оселі, а також не передавати з рук у руки. Така практика має назву "contact-free delivery", і її вже використовують багато іноземних компаній.
Крім того, Супрун пропонує зменшити контакт з грошима. За можливості користуйтесь безготівковими формами оплати.
Самим же компаніям, які займаються доставкою, Уляна Супрун пропонує забезпечити усіх співробітників спиртовмісними антисептиками. Також не зайвою буде достатня кількість інформації, яка стосується важливості миття рук, етикету кашлю та чхання, а також того, як захистити себе.
Людям, котрі отримали доставку, рекомендується відразу ж ретельно вимити руки після контакту з пакунком. Після його відкриття процедуру слід повторити. Якщо вам привезли їжу, то не полінуйтесь помити руки і перед її прийомом.
Уляна Супрун також нагадала про важливість чайових. Хай там як, але кур'єри також ризикують своїм життям, аби вам не довелося вкотре виходити з дому. Якщо є можливість зробити це у безготівковій формі – взагалі ідеально. Компаніям також рекомендують обдумати наявність такої опції, аби кожен кур'єр міг бути додатково винагороджений.
Крім того, важливо пам'ятати про те, що кур'єри теж повинні залишатися вдома, якщо вони захворіли. У компаніях мають переглянути політику оплати праці так, аби працівникові не доводилося обирати між власним здоров'ям і заробітком.
Бережіть себе та мийте руки з милом, до прикладу, ось так:
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