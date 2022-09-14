Ракета компанії Blue Origin вибухнула за хвилину після старту: відео

Ракета New Shepard компанії Blue Origin, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, вибухнула за хвилину після старту. Інцидент потрапив на відео.

Ракета компанії Джеффа Безоса Blue Origin зазнала аварії незабаром після старту, пише Reuters. Перед падінням вона відкинула капсулу для екіпажу на безпечну відстань. Випробування проходило без людей.

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Наголошується, що це була вже 23 місія New Shepard, у рамках якої компанія мала доставити в космос матеріали для проведення експериментів в умовах мікрогравітації, які фінансуються NASA.

Але через хвилину після запуску, на висоті понад 8 кілометрів над землею, двигуни ракети-носія несподівано вибухнули. Майже одразу ж спрацювала аварійна система, яка відкинула капсулу для екіпажу якомога далі від ракети. Сама ж капсула спустилася на землю на парашуті.

За даними Федерального управління цивільної авіації США, ракета-носій розбилася у межах встановленої області. Водночас польоти ракет Blue Origin зупинені до закінчення розслідування інциденту.

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