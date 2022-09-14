На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ракета компанії Blue Origin вибухнула за хвилину після старту: відео
-
- 168
Ракета New Shepard компанії Blue Origin, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, вибухнула за хвилину після старту. Інцидент потрапив на відео.
Ракета компанії Джеффа Безоса Blue Origin зазнала аварії незабаром після старту, пише Reuters. Перед падінням вона відкинула капсулу для екіпажу на безпечну відстань. Випробування проходило без людей.
І ще: Апарат NASA сфотографував дюни на поверхні Марса
Наголошується, що це була вже 23 місія New Shepard, у рамках якої компанія мала доставити в космос матеріали для проведення експериментів в умовах мікрогравітації, які фінансуються NASA.
Але через хвилину після запуску, на висоті понад 8 кілометрів над землею, двигуни ракети-носія несподівано вибухнули. Майже одразу ж спрацювала аварійна система, яка відкинула капсулу для екіпажу якомога далі від ракети. Сама ж капсула спустилася на землю на парашуті.
За даними Федерального управління цивільної авіації США, ракета-носій розбилася у межах встановленої області. Водночас польоти ракет Blue Origin зупинені до закінчення розслідування інциденту.
Читайте також: Астронавт показав неймовірні фото полярного сяйва з орбіти
-
14:5216 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:21Підвищення тарифів на комуналку: 3 фейки, які поширюють в мережі
-
13:55Погода в Україні 16 вересня: спека та періодичні дощі
-
13:27В Україні з'явилась нова кольорова монета: що на ній зображено
-
12:54Пандемія коронавірусу триває: у ВООЗ зробили несподіваний прогноз
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
12:22Як зберігати банани: експерт поділився порадами для свіжості фруктів
-
11:52Колишня порнозірка Лана Роудс розбурхала фанів новими фото – 18+
-
11:24Гроші близько: яким знакам Зодіаку фінансово пощастить 15 вересня
-
10:51Чи шкодять зору окуляри та контактні лінзи: відповідь експертів
-
10:24"Ось вам, а не Херсон": Андрій Данилко показав зневажливий жест окупантам
-
09:51Найоригінальніші авто, які люди зустрічали на вулицях – фото
-
09:25Друга бустерна вакцинація проти COVID-19: кому не рекомендують робити
-
08:35Який популярний в Україні овоч варто їсти восени
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 14 вересня
-
20:4015 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:14Що таке фізичний ключ безпеки і як ним користуватись
-
19:39Як приготувати смачну аджику вдома: рецепт універсального соусу від Тетяни Литвинової
-
19:07Дивіться, як українські бійці відбили блокпост біля Ізюма: відео бою
-
18:32Більше не Макс Барських: співак презентував першу пісню під новим псевдонімом
-
17:59Ракета компанії Blue Origin вибухнула за хвилину після старту: відео
-
17:27Один із найдорожчих у світі суперкарів розбили в ДТП на рівному місці: відео моменту аварі
-
16:50Українські бійці приготували на передовій ситний бограч: польовий рецепт у відео
-
16:24На продаж виставили дуже рідкісне та оригінальне авто Елвіса Преслі
-
15:549 вечірніх звичок, які насправді псують ваш сон
-
12:54Пандемія коронавірусу триває: у ВООЗ зробили несподіваний прогноз
-
10:24"Ось вам, а не Херсон": Андрій Данилко показав зневажливий жест окупантам
- 14 вересня
-
20:4015 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Більше не Макс Барських: співак презентував першу пісню під новим псевдонімом
-
15:549 вечірніх звичок, які насправді псують ваш сон
-
12:31Святослав Вакарчук відмовився від "Голосу країни": у чому причина
-
10:51Цим трьом знакам Зодіаку варто уникати конфліктів 14 вересня
- 13 вересня
-
19:22Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначить своє 120-річчя
-
15:24Найкращі серіали літа 2022, які ви могли пропустити
-
10:56Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 12 вересня
-
18:00Бачив, як висаджувався ворожий десант: хлопець з Бородянки розповів про початок 24 лютого
-
15:51"Якщо прилетить, то хай вбило б одразу": сім'я з Маріуполя про життя в окупації
-
11:50"Ласкаво просимо до пекла": Укрпошта анонсувала новий конверт та марку
- 11 вересня
-
20:31У Тайвані видали книгу "Вірю в це" з промовами Зеленського
-
16:32Документальний фільм "Далі": дивіться трейлер, як українки рятувалися від війни
-
11:31Ектор Хіменес-Браво приготував абрикосовий пиріг: рецепт десерту від шеф-кухаря
- 10 вересня
-
20:49ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
17:25Як уникнути осінньої депресії: поради для знаків Зодіаку
-
11:53Ретроградний Меркурій 2022: що варто і що не можна робити у цей період
- 09 вересня
-
20:29Яким був початок війни у Харкові: переселенець розповів про життя з родиною у підвалі
-
16:52Оля Цибульська та CHILIBI випустили атмосферний кліп на пісню "Сьогодні"
-
10:50Кохання під час війни: співачка YATSUTA випустила нову пісню "Очі"
- 08 вересня
-
21:11Королева Єлизавета II померла в 96-річному віці: перші подробиці
-
20:20Популярна настільна гра "Манчкін" стане відеогрою
-
16:52Віра. Надія. Любов: MOROZOVA презентувала пісню про непереможність та силу духу України