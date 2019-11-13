Рак-дурак боїться сильних: українські зірки підтримали Аллу Мазур у боротьбі з онкологією

Відома українська ведуча новин на телеканалі 1+1 Алла Мазур повідомила про те, що почала боротьбу з онкологічним захворюванням. Українські зірки почали активно підтримувати журналістку.

Так, на своїй сторінці у Facebook Алла Мазур повідомила, що у неї виявили злоякісну пухлину. Ведуча новин вже почала курс лікування. Під дописом колеги Мазур висловили підтримку, побажали якнайшвидшого одужання і сил в боротьбі з хворобою.

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"Рак-дурак боїться сильних. Я це знаю точно. Боріться, Алло і ніколи не втрачайте віри, все вийде! Я з Вами", – підтримала колегу Яніна Соколова.

"Алла! З Вашою мудрістю і силою волі, вірою і підтримкою близьких – добро переможе погані клітини! Вірю", – написала Лідія Таран.

"Вірю в перемогу! Моє плече завжди готове", – написала Соломія Вітвіцька.

Марічка Падалко у свою чергу ж висловила впевненість в тому, що Алла переможе в боротьбі з недугою. Юрій Горбунов також не залишився осторонь і залишив свої слова підтримки колезі: "Аллочка! Все буде добре! Одужуйте!" – написав під постом Алли Мазур популярний ведучий.

Також тисячі коментарів Аллі залишили її шанувальники в соцмережах, які побажали журналістці сил і якнайшвидшого одужання.

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