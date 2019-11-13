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Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі
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Український серіал Перші ластівки 2019 став відкриттям телебачення цього року! 1 сезон вже стартував, тож ми знаємо, які актори отримали ролі у трилері. Розповідаємо про повний акторський склад серіалу від Нового каналу.
Зйомки серіалу "Перші ластівки" відбувалися у Києві та області протягом 3 місяців. Шкільні сцени знімали під час літніх канікул. Кастинги на участь у серіалі тривали понад пів року. При цьому акторський склад стрічки не повністю зірковий: можна сміливо заявити, що в українській кіноіндустрії з'явилися нові зірки. Пропонуємо вам познайомитися з ними ближче.
Це цікаво: Перші ластівки: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу
Команда не потребувала іменитих акторів. Навіть навпаки – героїв для головних ролей знайшли в акторських ВНЗ. Це молоді та талановиті актори, які стануть відкриттям для глядачів:
- Максим Самчик
- Поліна Носихіна
- Таїсія Щурук
- Олег Гоцуляк
- Максим Девізоров
- Саша Рудинський
- Марія Смолякова
Також серед акторів глядачі впізнають вже відомих акторів:
Головні актори серіалу Перші ластівки
До вашої уваги коротка біографія та фото головних героїв драми.
Олександр Рудинський (роль – Нікіта)
- Вік: 23 роки
- Рідне місто: Миколаїв
- Освіта: КНУТКІТ імені Карпенка-Карого
- Фільми та серіали з актором: "Подорожники", "Слов'яни", "Кошмарний директор", "З вовками жити..", "11 дітей з Моршина", "Затемнення", "Невиправні", "За законами воєнного часу 2" та інші.
- У серіалі грає Нікіту.
Марія Смолякова (роль – Поліна)
- Вік: 20 років
- Рідне місто: Київ
- Освіта: Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
- Фільми та серіали з актрисою: "Виходьте без дзвінка – 2", "Номери", "Виходьте без дзвінка", "Кримінальна журналістка", "Доктор Ковальчук", "Між любов'ю і ненавистю", "Агенти справедливості", "Відділ 44", "Перелітні птахи", "Ой, мамочки" та інші.
- У серіалі грає Поліну.
Олег Гоцуляк (роль – Макс)
- Вік: 23 роки
- Рідне місто: Київ
- Освіта: КНУТКІТ імені Карпенка-Карого
- Фільми та серіали з актором: "Дезертир" (чесько-українська копродукція), "Діти перемоги" (документальна драма), "Ulaskawienie" (повний метр) режисер Jan Jakub Kolski, "Карпатський рейнджер".
- У серіалі грає Макса.
Таїсія-Оксана Щурук (роль – Катя)
- Вік: 20 років
- Рідне місто: Київ
- Освіта: КНУТКІТ імені Карпенка-Карого
- Фільми та серіали з актрисою: "Морена", "Київ вдень та вночі", "Кошмарний директор", "Доброволець", "Джура-Королевич", "Одна на двох", "Карпатський рейнджер".
- У серіалі грає Катю.
Максим Девізоров (роль – Денис)
- Вік: 23 роки
- Рідне місто: Київ
- Освіта: Київський національний університет культури та мистецтв, спеціальність "Режисер драматичного театру"
- Фільми та серіали з актором: "Номери", серіал "Після школи", проєкт "Життя на межі" та інші.
- У серіалі грає Дениса.
Максим Самчик (роль – Федя)
- Вік: 22 роки
- Рідне місто: Бровари
- Освіта: КНУТКІТ імені Карпенка-Карого
- Фільми та серіали з актором: "Коли падають дерева", "Фокстер і Макс".
- У серіалі грає Федю.
Поліна Носихіна (роль – Лєра)
- Вік: 18 років
- Рідне місто: Київ
- Фільми та серіали з актрисою: "Сонячний листопад", "Сестри по спадку", "Краще за всіх", "Виноград", "Доктор Ковальчук", "Друге життя Єви", "Прости", "Нитки долі", "Між любов'ю і ненавистю" та інші.
- У серіалі грає Лєру.
Вікторія Литвиненко (роль – слідча Ольга Макарова)
- Вік: 33 роки
- Рідне місто: Фастів
- Освіта: КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого
- Фільми та серіали з актрисою: "Операція Махаббат", "За законами воєнного часу-2", "Так далеко так близько", "Снайперша" та інші.
- У серіалі грає слідчу Макарову.
Олеся Жураковська
- Вік: 46 років
- Рідне місто: Київ
- Професія: актриса театру і кіно, ведуча
- Фільми та серіали з актрисою: "Донбас", "Подорожники", "Кріпосна", "У неділю зранку зілля копала", "Останній яничар", "Світ Соні", "Пригоди на хуторці поблизу Диканьки", "Доярка з Хацапетівки" та інші.
Даша Трегубова
- Вік: 39 років
- Рідне місто: Київ
- Професія: актриса кіно та дубляжу, ведуча, телеведуча, креативний продюсер
- Фільми та серіали з актрисою: "Сурогатна мати", "Серце Матері", "Ідеальний ворог", "Лікар Ковальчук", Прислуга", "Мій улюблений привид", "Диво за розкладом", "Cлідчі", Брат за брата", "Вагома підстава для вбивства", "Кольє для снігової баби", "Повернення Мухтара" та інші.
Сергій Кияшко
- Вік: 38 років
- Рідне місто: Херсон
- Професія: актор кіно і театру
- Фільми та серіали з актором: "Забута жінка", "На лінії життя", "Пес 2", "Підкидьки", "Село на мільйон", "Танець метелика" та інші.
Костя Жовтневий
- Вік: 26 років
- Рідне місто: Київ
- Професія: актор, ведучий
- Фільми та серіали з актором: "Ефросинія", "Найкраший тиждень мого життя", "Велика різниця", "Один в полі воїн", "Орел і решка. Шопінг" та інші.
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