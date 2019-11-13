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Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі

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актори, які зіграли у серіалі Перші ластівки - фото 1
актори, які зіграли у серіалі Перші ластівки

Український серіал Перші ластівки 2019 став відкриттям телебачення цього року! 1 сезон вже стартував, тож ми знаємо, які актори отримали ролі у трилері. Розповідаємо про повний акторський склад серіалу від Нового каналу.

Зйомки серіалу "Перші ластівки" відбувалися у Києві та області протягом 3 місяців. Шкільні сцени знімали під час літніх канікул. Кастинги на участь у серіалі тривали понад пів року. При цьому акторський склад стрічки не повністю зірковий: можна сміливо заявити, що в українській кіноіндустрії з'явилися нові зірки. Пропонуємо вам познайомитися з ними ближче.

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Команда не потребувала іменитих акторів. Навіть навпаки – героїв для головних ролей знайшли в акторських ВНЗ. Це молоді та талановиті актори, які стануть відкриттям для глядачів:

Також серед акторів глядачі впізнають вже відомих акторів:

Головні актори серіалу Перші ластівки

До вашої уваги коротка біографія та фото головних героїв драми.

Олександр Рудинський (роль – Нікіта)

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  • Вік: 23 роки
  • Рідне місто: Миколаїв
  • Освіта: КНУТКІТ імені Карпенка-Карого
  • Фільми та серіали з актором: "Подорожники", "Слов'яни", "Кошмарний директор", "З вовками жити..", "11 дітей з Моршина", "Затемнення", "Невиправні", "За законами воєнного часу 2" та інші.
  • У серіалі грає Нікіту.
Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367669
"Мій герой – Нік Маслоу, Нікіта. Він навчається в 11 класі, живе з бабусею, дідусем і молодшою сестрою. Його батьки загинули. Заробляє пранками, таким чином добуває гроші на лікування своєї сестри. Може легко образити: Нік не думає про те, що він говорить, за мить може "зірватися". Але з іншого боку це людина, яка першою прийде на допомогу. Тому на початку історії в Нікіти не надто теплі стосунки з класом, адже однокласники – жертви його відеоблогу".

Марія Смолякова (роль – Поліна)

Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367673
  • Вік: 20 років
  • Рідне місто: Київ
  • Освіта: Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
  • Фільми та серіали з актрисою: "Виходьте без дзвінка – 2", "Номери", "Виходьте без дзвінка", "Кримінальна журналістка", "Доктор Ковальчук", "Між любов'ю і ненавистю", "Агенти справедливості", "Відділ 44", "Перелітні птахи", "Ой, мамочки" та інші.
  • У серіалі грає Поліну.
Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367672
"Моя героїня – Поліна. Дівчинка, яка страждає від булінгу в школі, від нерозуміння мами, яка хоче, щоб донька схудла, була актрисою, ходила по кастингах і стала найкращою в школі. А Поліні просто хочеться бути такою, як усі. Їй хочеться, щоб з'явилися друзі, яким вона зможе довіряти".

Олег Гоцуляк (роль – Макс)

Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367678
  • Вік: 23 роки
  • Рідне місто: Київ
  • Освіта: КНУТКІТ імені Карпенка-Карого
  • Фільми та серіали з актором: "Дезертир" (чесько-українська копродукція), "Діти перемоги" (документальна драма), "Ulaskawienie" (повний метр) режисер Jan Jakub Kolski, "Карпатський рейнджер".
  • ​У серіалі грає Макса.
Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367677
"У кожному з вас є трохи Макса, і в Макса є трохи від кожного з вас. Школа – це місце, де ми, дітьми, рано чи пізно вперше зустрічаємося з недитячими речами. Хуліганського серця Макса вперше торкаються такі речі як справжня чоловіча дружба, зрада і перше кохання… Особисто мені було цікаво ще раз наблизитися до цього, і ще раз, як вперше, пережити. Сподіваюся, що глядач разом із Максом зможе згадати свої ті самі ПЕРШІ вже дорослі відчуття…"

Таїсія-Оксана Щурук (роль – Катя)

Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367726
  • Вік: 20 років
  • Рідне місто: Київ
  • Освіта: КНУТКІТ імені Карпенка-Карого
  • Фільми та серіали з актрисою: "Морена", "Київ вдень та вночі", "Кошмарний директор", "Доброволець", "Джура-Королевич", "Одна на двох", "Карпатський рейнджер".
  • У серіалі грає Катю.
Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367725
"Катя Щаслива – надзвичайно сильна дівчина, яка через проблеми в дитинстві не має жодного уявлення про те, як заводити друзів і поводитися у соціумі. Попри свою закомплексованість, відчуженість і невпевненість, Катя намагається добитися справедливості щодо себе та своїх близьких, має тонку інтуїцію. Головне бажання героїні – знайти друга, який порадить, допоможе і підтримає в будь-який момент, з яким вона зможе поділитися своїми страхами, перемогами та найглибшими почуттями. І, як кожна дівчинка, Катя хоче зустріти "того самого", який буде її захисником і опорою".

Максим Девізоров (роль – Денис)

Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367728
  • Вік: 23 роки
  • Рідне місто: Київ
  • Освіта: Київський національний університет культури та мистецтв, спеціальність "Режисер драматичного театру"
  • Фільми та серіали з актором: "Номери", серіал "Після школи", проєкт "Життя на межі" та інші.
  • У серіалі грає Дениса.
Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367727
"Мій герой – Денис Денисенко. Страждає через нестачу батьківської уваги і хоче цей дефіцит заповнити в навколишньому світі. Для цього йому необхідно бути кращим у всьому: в спорті – перший, серед пацанів – ватажок, подружка – найкрутіша у школі. Я б його назвав дияволом, який прагне до успіху за будь-яку ціну. Мстивий, хитрий, цілеспрямований, але водночас справедливий і харизматичний персонаж".

Максим Самчик (роль – Федя)

Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367730
  • Вік: 22 роки
  • Рідне місто: Бровари
  • Освіта: КНУТКІТ імені Карпенка-Карого
  • Фільми та серіали з актором: "Коли падають дерева", "Фокстер і Макс".
  • У серіалі грає Федю.
Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367729
"Мій герой – Федя, він дуже чуттєва людина. Це підліток, який тільки пізнає доросле життя, стикається з дорослими проблемами й намагається через них пройти. Він сильний і рішучий. Федя – плавець, лідер шкільної команди, і в нього є перспективи стати членом юніорської збірної".

Поліна Носихіна (роль – Лєра)

Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367732
  • Вік: 18 років
  • Рідне місто: Київ
  • Фільми та серіали з актрисою: "Сонячний листопад", "Сестри по спадку", "Краще за всіх", "Виноград", "Доктор Ковальчук", "Друге життя Єви", "Прости", "Нитки долі", "Між любов'ю і ненавистю" та інші.
  • У серіалі грає Лєру.
Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367731
"Лера – дівчинка з багатої сім'ї, дуже розпещена, живе за принципом "Нехай буде так, як має бути". Не дуже добре, зверхньо ставиться до людей. Насправді, в неї дуже багато проблем, більшість із яких походять із сім'ї. Лера не така погана, якою здається на перший погляд. Її повністю змінить одна людина, а хто саме і як – дивіться в «Перших ластівках".

Вікторія Литвиненко (роль – слідча Ольга Макарова)

Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367734
  • Вік: 33 роки
  • Рідне місто: Фастів
  • Освіта: КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого
  • Фільми та серіали з актрисою: "Операція Махаббат", "За законами воєнного часу-2", "Так далеко так близько", "Снайперша" та інші.
  • У серіалі грає слідчу Макарову.
Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367735
"Моя героїня – слідча, Ольга Макарова, жінка з дуже непростою долею. Жінка, котра перегоріла в собі, але все ж таки знайшла сили жити далі, а робота їй у цьому дуже допомогла. Вона готова розібратися зі своїми проблемами, а в ході головного розслідування "Перших ластівок" Макарова багато зрозуміла про свою особисту трагедію життя".

Олеся Жураковська

Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367739
  • Вік: 46 років
  • Рідне місто: Київ
  • Професія: актриса театру і кіно, ведуча
  • Фільми та серіали з актрисою: "Донбас", "Подорожники", "Кріпосна", "У неділю зранку зілля копала", "Останній яничар", "Світ Соні", "Пригоди на хуторці поблизу Диканьки", "Доярка з Хацапетівки" та інші.​

Даша Трегубова

Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367744
  • Вік: 39 років
  • Рідне місто: Київ
  • Професія: актриса кіно та дубляжу, ведуча, телеведуча, креативний продюсер
  • Фільми та серіали з актрисою: "Сурогатна мати", "Серце Матері", "Ідеальний ворог", "Лікар Ковальчук", Прислуга", "Мій улюблений привид", "Диво за розкладом", "Cлідчі", Брат за брата", "Вагома підстава для вбивства", "Кольє для снігової баби", "Повернення Мухтара" та інші.​

Сергій Кияшко

Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367738
  • Вік: 38 років
  • Рідне місто: Херсон
  • Професія: актор кіно і театру
  • Фільми та серіали з актором:​ "Забута жінка", "На лінії життя", "Пес 2", "Підкидьки", "Село на мільйон", "Танець метелика" та інші.

Костя Жовтневий

Перші ластівки: які актори зіграли головні ролі в серіалі - фото 367741
  • Вік: 26 років
  • Рідне місто: Київ
  • Професія: актор, ведучий
  • Фільми та серіали з актором: "Ефросинія", "Найкраший тиждень мого життя", "Велика різниця", "Один в полі воїн", "Орел і решка. Шопінг" та інші.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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