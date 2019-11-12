Алла Мазур зізналась про важку хворобу: шокуюча заява ведучої

Відома українська телеведуча Алла Мазур схвилювала заявою про те, що у неї виявили злоякісну пухлину. Однак журналістка не падає духом та закликає інших більше турбуватись про своє здоров'я. Детальніше читайте далі.

54-річна телеведуча каналу 1+1 Алла Мазур шокувала зізнанням на своїй сторінці в соцмережі Facebook про те, що у неї знайшли злоякісну пухлину та вона почала свій шлях боротьби. Вона розповіла, що спершу не хотіла говорити про це, оскільки боялась, як і більшість хворих. Але вирішила, що пора змінювати ставлення людей до онкологічних захворювань.

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"Навчитися говорити про них – відкрито і спокійно. І з рівня трагедії – переводити на рівень проблеми. Яку – можна вирішити. Бо це, звісно, не нежить. Але давно не вирок. Медицина навчилася справлятися з цим – в багатьох випадках. Головне – виявити вчасно. Тому – вирішила розказати вам. У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я – починаю боротися", – наголосила Алла.



Також ведуча подякувала всім лікарям, які вчасно відправили на біопсію, а також своїй родині, колегам та друзям. Вона також висловила сподівання, що колеги з інших видань делікатно поставляться до її слів.

В Алли Мазур виявили онкологію



"І розказую, щоб надихнути кожну українську жінку – особливо після 45-ти – проходити профілактичний огляд хоча б раз в рік. І зробити це – невідкладно. Ставитись до себе уважно. Знаходити час – і перевірятись. Бажано – кількома способами. І навіть в кількох установах. Тоді шанси на здорове життя значно зростають", – додала журналістка.



За її словами, зараз це поки єдині подробиці, якими доречно ділитись у мережі. Вона відчула, що боротьба розпочалась і буде не простою, однак не збирається покидати роботу та своє звичайне життя. Врешті Алла Мазур попросила підтримати онкохворих дітей за допомогою фонду Таблеточки.

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