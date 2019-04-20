Райден з фільму "Смертельна битва" знявся в рекламі Mortal Kombat 11

Після шикарного фінального трейлера Mortal Kombat 11 компанія NetherRealm потішила геймерів ще одним епічним роликом. Розробники, очевидно, знають, що серед фанатів файтингу чимало тих, хто виріс на фільмі "Смертельна битва" Пола Андерсена.

Для створення нової французької реклами Mortal Kombat 11 студія запросила Бога грому Райдена з екранізації 1995 року.

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У відеоролику геймер грає за Скорпіона і впевнений у своїй легкій перемозі, але з самого ж початку бою його опонент, який вибрав Райдена, не дає йому шансу провести атаку. Битва закінчується жорстким фаталіті від Бога грому. Гравець шокований від побаченого на екрані, але все стає на свої місця, коли виявляється, що його опонентом був сам Крістофер Ламберт, який зіграв Райдена у "Смертельній битві" і Коннора Маклауда у "Горці".

"Як ти так добре граєш за цього героя, якщо гра тільки вийшла ?!" – запитує геймер.

Скажімо так, я з ним знайомий. Ха-ха-ха... Вибач, – відповідає Крістофер Ламберт.

Реліз Mortal Kombat 11 на PC, PS4 і Xbox One запланований 23 квітня.

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