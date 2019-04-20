На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Райден з фільму "Смертельна битва" знявся в рекламі Mortal Kombat 11
-
- 48
Після шикарного фінального трейлера Mortal Kombat 11 компанія NetherRealm потішила геймерів ще одним епічним роликом. Розробники, очевидно, знають, що серед фанатів файтингу чимало тих, хто виріс на фільмі "Смертельна битва" Пола Андерсена.
Для створення нової французької реклами Mortal Kombat 11 студія запросила Бога грому Райдена з екранізації 1995 року.
І ще: Mortal Kombat 11: вийшов релізний трейлер популярної гри
У відеоролику геймер грає за Скорпіона і впевнений у своїй легкій перемозі, але з самого ж початку бою його опонент, який вибрав Райдена, не дає йому шансу провести атаку. Битва закінчується жорстким фаталіті від Бога грому. Гравець шокований від побаченого на екрані, але все стає на свої місця, коли виявляється, що його опонентом був сам Крістофер Ламберт, який зіграв Райдена у "Смертельній битві" і Коннора Маклауда у "Горці".
"Як ти так добре граєш за цього героя, якщо гра тільки вийшла ?!" – запитує геймер.
Скажімо так, я з ним знайомий. Ха-ха-ха... Вибач, – відповідає Крістофер Ламберт.
Реліз Mortal Kombat 11 на PC, PS4 і Xbox One запланований 23 квітня.
Читайте також: У нову GTA VI зможуть зіграти не всі: відома причина
-
19:23Була така чудова пара: Adele розлучається після семи років стосунків
-
19:00Вибори президента України 2019 – другий тур: дата голосування
-
18:45Вибори 2019: Притула розкрив свою думку про обох кандидатів
-
18:20Гороскоп на 21 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Вибори президента 2019: графік і години, коли працюють дільниці
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:41Популярний виробник планшетів покидає ринок
-
17:21Ось чому не варто надто часто ходити у спортзал
-
17:00Вибори 2019: які документи треба брати з собою, щоб голосувати
-
16:43Шарліз Терон відверто розповіла про виховання сина
-
16:24На Airbnb можна орендувати будинок, в якому жив Клод Моне
-
16:00Що робити у виборчий період, щоб не зірватись: поради медиків
-
15:52Аналітик розповів про камери в нових iPhone 2019
-
15:23Епічна гонка: звичайний BMW M5 проти тюнінгованої версії
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:49Цей популярний напій визнали корисним для здоров'я: головне – знати міру
-
14:21Райден з фільму "Смертельна битва" знявся в рекламі Mortal Kombat 11
-
13:54Науковці розповіли, коли корисніше займатися спортом
-
13:21Швейцарець повісив картину Пікассо у сараї: фотофакт
-
12:52Дізнайтесь, які пристрої Huawei оновить до EMUI 9.1
-
12:23Венсан Кассель та Тіна Кунакі стали батьками
-
11:50Скінхед: трейлер біографічного фільму про американського нациста
-
11:24Кому можна в баню: користь та шкода від пару
-
10:55Поради, які максимально полегшать генеральне прибирання
-
10:26Який сік пити і для чого
-
18:45Вибори 2019: Притула розкрив свою думку про обох кандидатів
-
17:00Вибори 2019: які документи треба брати з собою, щоб голосувати
-
13:54Науковці розповіли, коли корисніше займатися спортом
-
10:55Поради, які максимально полегшать генеральне прибирання
-
08:15Картини, які створює цей робот, коштують 13 тисяч доларів
- 19 квітня
-
20:01Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати
-
18:45Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський
-
18:00Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+)
-
16:00Дебати Порошенко vs Зеленський: коли і де дивитися онлайн з Олімпійського
-
15:00Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя
-
13:33Команда Зеленського: що треба знати про радників кандидата в президенти
-
12:11Чіп і Дейл, Черепашки Ніндзя, Злюки Бобри та інші: найкращі музичні заставки з дитинства
-
10:20З'явилася перша мобільна бібліотека аудіокниг українською мовою
-
07:15Яку погоду очікувати 19 квітня в Україні
- 18 квітня
-
21:47Володимир Зеленський представив свою команду: Комаровський і Ко
-
20:31Ток-шоу Право на владу: дивитися онлайн прямий ефір із Зеленським
-
17:21Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
-
15:30З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019
-
14:45Сакури в України: коли і куди поїхати, щоб помилуватися цвітінням
-
12:00Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!
-
09:28Дебати на НСК Олімпійський: про що домовилися кандидати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 18 квітня
- 17 квітня
-
21:54Науковці розповіли, як красиві люди ставляться до сексу
-
19:24Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
-
18:00Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)