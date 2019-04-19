Mortal Kombat 11: вийшов релізний трейлер популярної гри

У мережі був опублікований релізний трейлер майбутньої гри Mortal Kombat 11. У відео показана Кроніка – богиня часу і головна лиходійка майбутнього тайтла, вихід якого відбудеться 23 квітня.

Так, у новому трейлері гри Mortal Kombat 11 з’явилася головна лиходійка тайтла – богиня часу Кроніка. Ролик, опублікований на офіційному YouTube-каналі гри, набрав за добу майже півмільйона переглядів.

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Сама комп'ютерна гра, створена в жанрі файтинг американською студією NetherRealm Studios. Відомо, що Mortal Kombat 11 буде випущена 23 квітня поточного року. Вона буде доступна для платформ Nintendo Switch, Windows, Xbox One та PlayStation 4.

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