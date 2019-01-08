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Ніколь Шерзінгер вразила фанатів розкішним образом

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Ніколь Шерзінгер потішила новим фото - фото 1
Ніколь Шерзінгер потішила новим фото / instagram.com/nicolescherzinger

Відома співачка Ніколь Шерзінгер потішила прихильників новим звабливим фото.

40-річна американська акторка, співачка та танцівниця Ніколь Шерзінгер встигає не лише активно працювати над своєю кар'єрою, а й вести акаунт у соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 3,6 млн користувачів. І це не дивно, адже зірка публікує кадри зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Ніколь поділилась ефектним знімком у чорній вечірній сукні, викликавши справжній захват у прихильників. Шерзінгер вкотре довела, що можна виглядати чудово у будь-якому віці і що вона з легкістю може конкурувати з юними зірками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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