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Ніколь Шерзінгер вразила фанатів розкішним образом
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Відома співачка Ніколь Шерзінгер потішила прихильників новим звабливим фото.
40-річна американська акторка, співачка та танцівниця Ніколь Шерзінгер встигає не лише активно працювати над своєю кар'єрою, а й вести акаунт у соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 3,6 млн користувачів. І це не дивно, адже зірка публікує кадри зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.
І ще: Кім Кардашян розкритикували через ранкове фото
Нещодавно Ніколь поділилась ефектним знімком у чорній вечірній сукні, викликавши справжній захват у прихильників. Шерзінгер вкотре довела, що можна виглядати чудово у будь-якому віці і що вона з легкістю може конкурувати з юними зірками.
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