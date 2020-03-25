Італійці перетворюють маски для пірнання на апарати для вентиляції легень

Для боротьби з коронавірусом годиться кожен метод. Так, до прикладу, інженери в Італії вирішили дати нове життя маскам для дайвінгу. Їх перетворюють на вентилятори для легень, які необхідні тим, хто захворів на Covid-19.

Для того, щоб створити замінник апарату для вентиляції легень інженери використовують маски для пірнання, удосконалені за допомогою 3D-принтера.

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"Італійські інженери перетворюють маски для дайвінгу на апарати для штучної вентиляції легень, щоби допомогти медикам боротися з пандемією коронавірусу", – йдеться в повідомленні.

Раніше італійський бізнес, який займається 3D-принтерами, Isinnova уже допомагав лікарням із вентиляційними клапанами. Зараз же компанія працює над перетворенням масок для пірнання на функціональні маски для кисневої терапії, які надзвичайно необхідні для тих пацієнтів, у яких Covid-19 проходить з ускладненнями.

Наразі Італія – одна з найураженіших Covid-19 країн світу. Загалом там занедужало понад 69 тисяч осіб. Летальних випадків – 6820, повністю одужали – 8326 пацієнтів.

Ми ж закликаємо вас дотримуватися карантину та залишатися вдома. Це відео має надихнути:

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