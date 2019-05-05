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Райан Рейнольдс добряче підмочив репутацію: кумедне відео

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Райану Рейнольдсу кинув виклик популярний ведучий - фото 1
Райану Рейнольдсу кинув виклик популярний ведучий / gettyimages

Телеведучий Джиммі Феллон і актор Райан Рейнольдс, відомий за роллю Дедпула, зіграли в незвичайну версію "російської" рулетки під час вечірнього шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

На столі перед учасниками поставили 12 закритих стаканів. У п'яти з них була вода, в інших – інші напої, наприклад, яблучний сік, розсіл або джин.

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Під час свого ходу кожен гравець повинен надпити зі склянок, і якщо в ньому вода, то він повинен плюнути в обличчя суперника, а якщо щось інше – проковтнути.

При цьому, потрібно створити ефект несподіванки, відвернути опонента, щоб той повірив, що в склянці не вода і йому вже нічого не загрожує. Програє той, кому першим плюнуть в обличчя тричі.

Перемога в підсумку дісталася Джиммі Феллону.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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