Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Музика Привітання

Рай перфекціоніста: який вигляд мають ідеальні хвилі

  • 18
У мережі показали ідеальні хвилі - фото 1
У мережі показали ідеальні хвилі

У мережі показали, якими повинні бути найідеальніші морські хвилі у світі!

Користувач з ніком curlysass поділився на платформі Reddit фото з хвилями, яке стало вірусним. Всього за кілька годин допис побачили понад 17 тисяч осіб. А все тому, що на не надто якісному кадрі можна побачити ефектні ідеальні хвилі поблизу берега. Здається, на них можна дивитись вічно. Зацініть!

І ще: Реальна швидкість літаків: ефектне відео

The perfect waves from r/oddlysatisfying

Читайте також: Ведмідь у гамаку показав, як треба відпочивати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
  • 8:49, 02 вересня
  • 723
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 2246
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 471873
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Інтернет