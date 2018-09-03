Рай перфекціоніста: який вигляд мають ідеальні хвилі

У мережі показали, якими повинні бути найідеальніші морські хвилі у світі!

Користувач з ніком curlysass поділився на платформі Reddit фото з хвилями, яке стало вірусним. Всього за кілька годин допис побачили понад 17 тисяч осіб. А все тому, що на не надто якісному кадрі можна побачити ефектні ідеальні хвилі поблизу берега. Здається, на них можна дивитись вічно. Зацініть!

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