Рай для фанатів Назад у майбутнє: десятки культових авто DeLorian заховали в одному ангарі

У Флориді десятки DeLorian сховали в ангарі від урагану / Facebook

У мережі показали фото з, мабуть, найкращого місця на планеті для фанатів фільму "Назад у майбутнє". В одному ангарі припаркували десятки культових автівок DeLorean.

DeLorean Motor Company у Флориді заховала кілька десятків культових автомобілів в ангарі, щоб захистити їх від урагану Доріан. Шторм просувався досить повільно, але компанія вирішила підстрахуватися і заздалегідь убезпечити машини.

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Згідно з прогнозами, найпотужніший ураган повинен був вплинути на прибережні райони. У місті Орландо, де розташована DMC Florida, очікували 10 сантиметрів дощу 4 вересня, але машини, схоже, не постраждали.

DMC Florida – одне з чотирьох місць, де DeLorean Motor Company обслуговує, відновлює і продає культові автомобілі. На знімках видно машини в різних стадіях ремонту.

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