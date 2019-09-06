Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Рай для фанатів Назад у майбутнє: десятки культових авто DeLorian заховали в одному ангарі

  • 41
У Флориді десятки DeLorian сховали в ангарі від урагану - фото 1
У Флориді десятки DeLorian сховали в ангарі від урагану / Facebook

У мережі показали фото з, мабуть, найкращого місця на планеті для фанатів фільму "Назад у майбутнє". В одному ангарі припаркували десятки культових автівок DeLorean.

DeLorean Motor Company у Флориді заховала кілька десятків культових автомобілів в ангарі, щоб захистити їх від урагану Доріан. Шторм просувався досить повільно, але компанія вирішила підстрахуватися і заздалегідь убезпечити машини.

До слова: Американець сховав машину від урагану Доріан на кухні: фотофакт

Рай для фанатів Назад у майбутнє: десятки культових авто DeLorian заховали в одному ангарі - фото 352929

Згідно з прогнозами, найпотужніший ураган повинен був вплинути на прибережні райони. У місті Орландо, де розташована DMC Florida, очікували 10 сантиметрів дощу 4 вересня, але машини, схоже, не постраждали.

DMC Florida – одне з чотирьох місць, де DeLorean Motor Company обслуговує, відновлює і продає культові автомобілі. На знімках видно машини в різних стадіях ремонту.

Рай для фанатів Назад у майбутнє: десятки культових авто DeLorian заховали в одному ангарі - фото 352930

Читайте також: У Києві з'явився новий Mercedes "кубик": фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 806
Серіал Кріпосна 2 сезон 7, 8 серія: дивитись онлайн продовження драми СТБ
  • Вчора, 20:45
  • 5723
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 1799
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології