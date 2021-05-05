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Радощі батьківства: чоловік розвеселив життєвим відео
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Батьківство – це прекрасна і складна місія, яка передбачає постійні пригоди та звикання до нових рішень. І цей татусь яскраво показує, як інколи дивують діти.
На платформі Reddit користувач з ніком HughJManschitt поділився кумедним відео зі своєю дитиною, яке стрімко піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 33 тисячі балів та більше як 800 коментарів. А все тому, що чоловік не просто показав звичайний відпочинок з малям, а й створив власний лайфхак, чому варто купувати вільний одяг.
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На ролику можна побачити, як автор підіймає футболку, а під нею ховається дитя з телефоном. здається, саме тут найкраще дивитись мультики. Як додали коментатори, малюк точно запам'ятає, як йому було затишно та безпечно з татусем.
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