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Радники Єлизавети II закликали її позбавити принца Гаррі усіх титулів
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У королівському палаці Великобританії відреагували на нове скандальне інтерв'ю принца Гаррі, після того, як герцог розкритикував свого батька, принца Чарльза, щодо батьківських якостей.
Співробітники королеви обурені інтерв'ю принца Гаррі американському актору Даксу Шепарду. Про це повідомляє Dailymail.
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Під час бесіди онук Єлизавети II поскаржився, що пройшов через "цикл болю і страждань" в британській королівській сім'ї. Гаррі підкреслив, що, коли став старшим, він зрозумів, що Чарльз виховував його, так само як виховували його.
Після такої критики на королівську сім'ю палацові помічники закликали герцога і герцогиню Сасакських відмовитися від своїх титулів. Також вони відзначили, що якщо Гаррі і Меган захочуть залишити титули, то вони мають пояснити свою поведінку. "Люди приголомшені тим, що він зміг зробити це з королевою, коли герцог Единбурзький ледь упокоївся в могилі. Втягти в це свого діда – це так шокуюче і нешанобливо", – відзначило джерело.
Однак наразі ніяких офіційних кроків з приводу позбавлення Меган і Гаррі титулів не планується.
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