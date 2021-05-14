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Принц Гаррі розповів про перше побачення з Меган Маркл

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Принц Гаррі і Меган Маркл - фото 1
Принц Гаррі і Меган Маркл / ibtimes

Герцог Сассекський принц Гаррі згадав одну з перших романтичних зустрічей з майбутньою дружиною. Уникаючи переслідувань папараці, Гаррі і Меган зустрічалися в одному з лондонських супермаркетів.

Намагаючись сховатися від настирливих фотографів і допитливих роззяв, Гаррі і Меган зустрічалися в різних, часом несподіваних місцях. Наприклад, в лондонському супермаркеті, де відбулося один з перших таємних побачень майбутнього подружжя. Про це герцог Сассекський розповів в бесіді з Дексом Шепаром в новому випуску його подкасту.

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"На мені була бейсболка, я опустив очі в підлогу, намагаючись залишитися невпізнаним. Дивно, скільки жувальної гумки можна там побачити! Просто безлад!", – розповів Гаррі.

Після переїзду в маєток в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, подалі від британських таблоїдів, як принц Гаррі, так і Меган Маркл відчувають себе значно комфортніше. Наприклад, він нарешті може катати на велосипеді сина Арчі, що нібито не дозволяв королівський протокол. Про це чоловік вже розповідав в інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Принц Гаррі розповів про перше побачення з Меган Маркл - фото 459486

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