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Принц Гаррі розповів про перше побачення з Меган Маркл
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Герцог Сассекський принц Гаррі згадав одну з перших романтичних зустрічей з майбутньою дружиною. Уникаючи переслідувань папараці, Гаррі і Меган зустрічалися в одному з лондонських супермаркетів.
Намагаючись сховатися від настирливих фотографів і допитливих роззяв, Гаррі і Меган зустрічалися в різних, часом несподіваних місцях. Наприклад, в лондонському супермаркеті, де відбулося один з перших таємних побачень майбутнього подружжя. Про це герцог Сассекський розповів в бесіді з Дексом Шепаром в новому випуску його подкасту.
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"На мені була бейсболка, я опустив очі в підлогу, намагаючись залишитися невпізнаним. Дивно, скільки жувальної гумки можна там побачити! Просто безлад!", – розповів Гаррі.
Після переїзду в маєток в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, подалі від британських таблоїдів, як принц Гаррі, так і Меган Маркл відчувають себе значно комфортніше. Наприклад, він нарешті може катати на велосипеді сина Арчі, що нібито не дозволяв королівський протокол. Про це чоловік вже розповідав в інтерв'ю Опрі Вінфрі.
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