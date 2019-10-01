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Радник Зеленського зізнався, що хотів би зайнятися сексом з роботом

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Ігор Новіков - фото 1
Ігор Новіков / rbc

Ігор Новіков, якого Володимир Зеленський призначив на пост глави представництва Університету Сингулярності в Україні і своїм радником-футурологом, дав відверте інтерв'ю.

Радник президента Ігор Новіков прийшов в студію програми "Про що говорять чоловіки". Там він поміркував про інтимні речі. Зокрема чоловік зазначив, що хотів би спробувати секс з роботом. Радник підкреслив, що можливо зробив би це, але тільки за згодою дружини.

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Також Новікова зацікавило, чи буде робот Саманта, яку навчили відмовляти в сексі, "дзвонити партнеру о першій годині ночі і питати, коли він приїде додому".

Крім того, Новіков зазначив, що раніше "не бачив сексу в тих кількостях, в яких він зараз є в інтернеті". На думку чоловіка, інтимний зв'язок перестав бути "забороненим плодом" і інтерес до нього падає. Але Новіков також вважає, що настільки радикальні речі, як фалоімітатор, підключений до інтернету і який збирає дані, може бути небезпечним. Ці дані можуть потрапити не в ті руки і стати причиною шантажу і вимагання.

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Джерело: youtube
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