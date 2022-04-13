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Радіоактивний пікнік та каша з кавових зерен: що робили окупанти в Рудому лісі
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Прикордонники обстежують територію Чорнобильської зони, з якої нашим бійцям вдалось вигнати окупантів. І наслідки діяльності російських військових продовжують дивувати. Радіоактивні пікніки та каша з кави – це лише частина "буднів" росіян.
У Держприкордонслужбі показали наслідки перебування російських військових у Чорнобильській зоні. Зараз Сили оборони обстежують територію, де були окупанти і натрапляють на шокуючі знахідки.
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Сніданок чорнобильського рашиста – каша з кавових зерен. У Чорнобильській зоні прикордонники переконалися, що орки справді добряче закопувалися у Рудому лісі. Вони проживали у закинутих ще у 1986 році хатинах та влаштовували пікніки на радіоактивно зараженій території, – йдеться у повідомленні.
До того ж, російські військові їли не лише власні сухпайки, а й награбовані продукти. Вочевидь, деякі з них не такі популярні в росії, адже чомусь окупанти варили кашу з кавових зерен.
Відзначимо, що Рудий ліс – це територія, прилегла до ЧАЕС, яка взяла на себе найбільше викиду радіоактивного пилу під час вибуху у 1986 році. Через таку сильну радіацію дерева загинули та набули буро-червоного кольору, через що ця місцевість й отримала таку назву.
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