Окупанти рили окопи та жили в Рудому лісі: з'явилось відео з Чорнобильської зони

З'явились докази того, що російські військові дійсно рили окопи у Рудому лісі в Чорнобильській зоні. Чи варто нагадувати, що це одне із найбільш радіоактивно забруднених місць по всій Європі? Окупантів це навряд чи хвилювало, але згодом точно схвилює наслідками.

У Державному агентстві України з управління зоною відчуження надали докази того, що окупанти справді не тільки рили окопи, а ще й жили у Рудому Лісі. Зважаючи на місце проведення робіт, росіяни отримали максимальну можливу дозу опромінення.

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Рудий ліс є одним із найбільш радіоактивних місць Чорнобильської зони, тому такі дії зовсім скоро позначаться на стані російських військових. Як зазначає член ради Держагентства Ярослав Ємельяненко, "сама українська земля допомагає у нашій боротьбі за свою країну".

Відзначимо, що Рудий ліс – це територія, прилегла до ЧАЕС, яка взяла на себе найбільше викиду радіоактивного пилу під час вибуху у 1986 році. Через таку сильну радіацію дерева загинули та набули буро-червоного кольору, через що ця місцевість й отримала таку назву.

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