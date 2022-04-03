Точно в ціль: українські воїни знищили ще один танк окупантів – відео

Кожного дня українські військові продовжують відбивати атаки окупантів та знищувати ворожу техніку. Цього разу на відео потрапила ідеальна робота протитанкістів.

Десантні штурмові війська України вкотре підтвердили, що вони професіонали своєї справи. 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада поділилась коротким, але ефектним відео зі знищенням важкої техніки окупантів. Відзначимо, що станом на 3 квітня українські бійці розгромили 644 танки російських військових.

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У ролику можна побачити, як з першого ж пострілу наші військові підірвали російський танк.

Доброго ранку, Україно! Кожен постріл точно в ціль! Отак працюють Січеславські протитанкісти! Переможемо! – зазначають українські воїни, і ми з ними погоджуємось.

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