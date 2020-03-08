Qarpa – Баби Круті Чуваки: Ірена Карпа привітала жінок новим треком

Відома українська зірка Ірена Карпа зробила незвичайний подарунок до 8 березня для всіх жінок, випустивши нову пісню "Баби Круті Чуваки". Вмикай справжній гімн жіноцтва, який не пов'язаний з букетами тюльпанів.

39-річна українська письменниця та співачка Ірена Карпа несподівано повернулась на сцену з новою піснею "Баби Круті Чуваки", яку спеціально випустила до 8 березня. Зірка розповіла, що вирішила по-справжньому привітати жінок поки чоловіки купують тюльпани та вигадують прості вітання.

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І справді, новий трек демонструє, що зараз жінки стали тими, за кого мріяли в дитинстві вийти заміж. Можна почути прізвища відомих особистостей саме прекрасної статі, серед яких Вірджинія Вулф, Соня Делоне, Марія Кюрі, Шарлотта Бронте, Оксана Забужко, Міла Куніс, Сара Бернар, Александра Екстер та багато інших.

"І поки незнайомі мужики шлють нам копіпейщені тюльпани і графоманські віршики про "свято краси" в приватні меседжі, я хочу по-справжньому привітати знайомих моїх жінок. Знакових, сильних, відчайдушних. Відвертих, глибоких, сміливих. Талановитих, неповторних, творчих. Революціонерок, новаторок. Письменниць, менеджерок, мисткинь, музиканток, дизайнерок, викладачок, адвокаток, дипломаток, журналісток, лікарок. Мам, бабусь, сестер. Усіх тих, хто важливі не тільки для мене. Всіх моїх красунь і розумниць. Ця пісня Qarpa – про вас і для вас", – додала Ірена.

Qarpa – Баби Круті Чуваки: слухати пісню онлайн:

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