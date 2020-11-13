П'ятниця 13: як уникнути неприємностей у цей день

П'ятниця 13 вважається незвичайним днем, який випадає кілька разів у році. Сьогодні можливі несподівані повороти долі та малоприємні сюрпризи, до яких варто бути готовими. Якщо ж ви надто переймаєтесь цим, то ось кілька порад, яки уникнути негативу.

П'ятницю 13 називають не надто сприятливим днем з точки зору нумерології. І це не дивно, адже вважається, що саме сьогодні можливий хаос у житті. Тому розповідаємо, що робити, щоб уникнути неприємностей у цю дату.

І ще: 13 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Краще уникати сварок. Особливо важливо не влаштовувати конфлікти з близькими людьми. Річ у тому, що будь-які суперечки можуть дуже погано позначитись на стосунках загалом. Тож, намагайтесь добре обдумувати все, що хочете сказати, а також не піддавайтесь емоціям.

Також сьогодні не радять намагатись потрапляти у словесні перепалки з незнайомцями. Чимало людей не підозрюють, що можуть так просто переносити погану енергію на інших. Також краще не бажати нікому зла, адже воно може залишитись з вами.

Якщо ви вірите у різноманітні ритуали, приміром, привороти, то п'ятниця 13 також не найкращий час для таких дій. Навіть гадання сьогодні можуть дати неточний прогноз, тож не варто їм надто довіряти.

Також у цей день рекомендують обережно керувати власними фінансами. Тобто, краще не давати нікому у борг, а також не позичати гроші. Марнотратство та спонтанні покупки також не завжди принесуть позитивні емоції згодом. У п'ятницю 13 радять бути обачнішими і з пропозиціями, які пов'язані з вашим гаманцем, адже сьогодні ситуацією можуть скористатись шахраї. Тому дуже довірливим людям зараз не варто надто швидко приймати рішення та погоджуватись на раптові пропозиції, навіть у тих випадках, коли вони дуже заманливі.

Читайте також: Гороскоп на 13 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку