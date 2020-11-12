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13 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 листопада, віряни шанують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона. У світі також відзначають Міжнародний день сліпих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
В Україні 13 листопада вшановують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона, які жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті. Відомо, що всередині печер вони провели 30 років і займалися випіканням просфорів. Преподобний Спиридон опинився в монастирі, будучи в зрілому віці, при ігумені Пімені.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 13 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1851 – Почала роботу залізниця з Миколаєва і до нього.
- 1918 – Указом Скоропадського був звільнений Симон Петлюра, який знаходився в ув'язненні.
- 1918 – Створено новий вищий орган влади – Директорія УНР.
- 1918 – Проголошення ЗУНР (Західно-Українська Народна Республіка) у Львові. Проголошення ЗУНР відбулося завдяки укладенню тимчасового основного закону.
- 1918 – Був розірваний Берестейський мир, причому в односторонньому порядку.
- 1943 – Початок Київської оборонної операції військ першого Українського фронту.
- 1945 – Франція отримала главу Тимчасового уряду. Ним став Шарль де Голль – культова особистість в житті країни.
- 1971 – Вперше був виведений на орбіту Марса штучний супутник під назвою Маринер-9. Супутник був виготовлений і запущений з космодромів США.
- 1980 – У пресі з'явилися перші фотографії планети Сатурн крупним планом.
- 1994 – У Швеції проведено референдум з питання вступу в Євросоюз.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛИСТОПАДА
- 1858 – Видатний хімік Михайло Коновалов. Викладав у Київському політехнічному інституті, мав звання професора.
- 1869 – Олександр Черняхівський, видатний лікар і дослідник проблем гістології. З 1918 року був професором Київського університету.
- 1883 – Іван Павлович Бардін, чиє ім'я було частиною назви науково-дослідного інституту чорної металургії.
- 1887 – Народився Микола Вавілов, видатний вчений-генетик, академік АН СРСР і АН УРСР. Став відомий завдяки ідентифікації центрів походження культурних рослин.
- 1889 – Народився Павло Михайлович Губенко, український письменник, відомий світові під псевдонімом Остап Вишня.
- 1913 – Герман Жуковський, композитор, автор 9 опер та багатьох інших музичних творів.
- 1943 – Народився Мустафа Джемілєв, керівник і один з основних духовних лідерів кримських татар. З моменту незалежності України працює на посаді Меджлісу кримськотатарського народу.
- 1940 – Ігор Володимирович Скрипник, академік і провідний спеціаліст в нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь.
- 1955 – Вупі Голдберг, американська кіноактриса, лауреат премії "Оскар".
- 1969 – Джерард Батлер, шотландський кіноактор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо з'їси страву з курятини в цей день – чекай щасливої долі.
- Не варто спілкуватися з незнайомцями – 13 листопада дуже легко псування нанести.
- Втратити ґудзик – хтось наврочив людини.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не влаштовуйте вечірок і гучних заходів.
- Не призначайте хірургічні операції на п'ятницю, 13 число.
- Не починайте нові проєкти і не укладайте важливі договори.
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