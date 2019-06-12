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Кастомний Bugatti Chiron виставили на торги: ціна вас вразить
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На сайті Mobile.de з'явилося оголошення про продаж гіперкара Bugatti Chiron. Автівка кастомізована. Над нею працювали фахівці з ательє Mansory. Купе c деталями з пресованого карбону називається Centuria і коштує 4 250 000 євро.
Від звичайного Chiron Mansory Centuria відрізняється агресивним аеродинамічним обвісом з пресованого вуглепластику. Цей матеріал виготовляють шляхом нарізки вуглеволокна на невеликі відрізки, які потім змішують зі смолою та поміщають в прес. У гіперкара інший бампер, дифузор, бічні спідниці, кришка моторного відсіку та капот, а також є повітрозабірник на даху. Колеса – ковані з карбоновими вставками. Їх розмір – 20 дюймів спереду і 21 ззаду.
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Однак візуальними змінами в Mansory не обмежилися: Chiron перешили салон, допрацювали кермо та селектор коробки передач. Оновленню піддалися приладова панель, дверні панелі та ручки, центральна консоль та дефлектори вентиляції. На підлозі з'явилися нові килимки.
За технікою змін немає. Ззаду, як і раніше, встановлений 8,0-літровий W16 з чотирма турбонагнітачами, який видає 1500 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту. З місця до "сотні" Chiron розганяється за 2,4 секунди. До 300 кілометрів на годину – за 13,1 секунди. Максимальна швидкість встановлена на позначці 420 кілометрів на годину.
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