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Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
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У листопаді 2004 року побачила світ перша серія культового серіалу Доктор Хаус. Хочете подивитися, як змінилися актори серіалу за ці роки?
Доктор Хаус – серіал про трудові будні американської лікарні та її лікарів. Творці круто об'єднали в цьому серіалі персонажів, наповнивши кожного своєю історією!
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Х'ю Лорі
У Британії цього актора знали і любили як комедійного. Виявилося, що в ролі мізантропа в драматичному телешоу він теж доволі переконливий. За цю роль Лорі отримав цілу купу нагород, в тому числі два Золотих глобуси, Премію Гільдії кіноакторів США і навіть зірку на Алеї слави в Голлівуді. Після закінчення проєкту артист зробив те, про що давно мріяв: разом зі своєю групою Copper bottom band вирушив давати концерти, навіть записав два альбоми. Правда, пару років тому згадав, що він все ж актор. Знявся в серіалі "Нічний адміністратор", а також телешоу "Доктор Шанс".
Ліза Еделстайн
Для Лізи роль глави лікарні стала найвідомішою в кар'єрі. Зараз їй 49 років. У серіалі Ліза і Грегорі довгий час не можуть розібратися в своїх почуттях один до одного і відкрито поговорити. У фільмографії актриси є такі проєкти, як: "Елементарно", "Практика", "Чого хочуть жінки" тощо.
Джессі Спенсер
У 40-річного Джессі акторська кар'єра не дуже насичена. Найбільшу популярність він отримав, граючи доктора в "Хаусі". Наразі грає головну роль в серіалі "Пожежники Чикаго". Актор не одружений і не поспішає.
Роберт Шон Леонард
У серіалі грає єдиного друга ексцентричного Хауса і терпить його хамські замашки. Дивно, але чоловіки і в житті подружилися, зараз вони приятелюють. Треба сказати, що Леонарду театр завжди був ближчим за кіно. Артист навіть став лауреатом престижної театральної премії Тоні. Не змінився він і після гучного серіалу. Кілька років тому разом з приятелем і відомим актором Ітаном Хоуком організував театральну компанію Malaparte, яка ставить спектаклі на Бродвеї.
Омар Еппс
Омар зіграв одного з трьох інтернів, що потрапили під наставництво доктора Хауса. До зйомок у серіалі, він активно брав участь в різних картинах. Серед них: "Наперекір долі", "Тупак: Воскресіння", "Дракула 2000", "Парфум", "Крик 2" і "Брат якудзи".
Дженніфер Моррісон
У серіалі вона грає дуже правильну і застебнуту на всі ґудзики Кемерон з команди Хауса. Треба сказати, що зйомки були для актриси тією ще пригодою. По-перше, її гарне обличчя полюбив весь світ. По-друге, у неї стався роман з колегою Джессі Спенсером, за сюжетом, вони теж закохуються і навіть одружуються.
Пітер Джейкобсон
У серіалі грає трохи смішного, але щирого доктора Тауба, який регулярно потрапляє в безглузді історії.
Багато років Джекобсон намагався зробити кар'єру, але його не кликали в великі успішні проєкти. Ситуація змінилася після "Доктора Хауса": зараз Пітера можна побачити в ряді відомих телешоу і фільмів. І нехай його ролі не найбільші, зате його знають і люблять.
Кел Пенн
Найбільшу популярність акторові принесла роль у фільмі "Гарольд і Кумар йдуть у відрив", а також ролі серіалах "24" і "Доктор Хаус". Кел Пенн брав участь у передвиборній компанії Барака Обами, після чого зайняв пост глави зі зв'язків з громадськістю в його адміністрації. Це стало причиною того, що Кел перестав зніматися. Але в 2010 році Пенн залишив цей пост для того щоб повернутися до зйомок у кіно.
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