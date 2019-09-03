Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

П'ять варіантів використання бульбашкової плівки в побуті

  • 84
Круті ідеї з бульбашковою плівкою - фото 1
Круті ідеї з бульбашковою плівкою / stosovetov

Повітряно-бульбашкова плівка − незамінний практичний матеріал, без якого неможливе транспортування деяких речей. Ми поділимося з вами 5 крутими ідеями застосування такої плівки в побуті.

Утеплення вікон

Повітряно-бульбашкову плівку можна використовувати для утеплення вікон. У зимові періоди вона не пропустить холодне повітря крізь щілини у вікнах і допоможе зберегти тепло в приміщенні. Закріпити такий утеплювач на вікнах не складе особливих труднощів.

І ще: Безглузді лайфхаки, які, як не дивно, працюють

П'ять варіантів використання бульбашкової плівки в побуті - фото 352099

Упакування їжі

Цей матеріал можна сміливо використовувати для зберігання продуктів в морозильній камері. Загорнуті такою плівкою фрукти, овочі і м'ясо будуть довше залишатися замороженими при кімнатній температурі (до 6-8 годин, в літню спеку час скорочується). Також цей матеріал − класна альтернатива харчовій плівці.

Приготування желейних цукерок

Молекулярну кухню замовляли? Ось вам ідея. Готуємо желейні цукерки. Для цього вам знадобиться бульбашкова плівка, шприц і желе в рідкому стані.

П'ять варіантів використання бульбашкової плівки в побуті - фото 352100

Штора для ванної кімнати

Якщо у вас є великий шматок такої плівки, то можна зробити з нього штору для ванної кімнати або для душу. Це точно краще, аніж бризки води, які летять в різні боки. Зробіть у верхній частині отвори для кілець і закріпіть штору на утримувачі. Готово!

Для прикраси тортів, пирогів

Бульбашкова плівка може зіграти роль форми для пирога або торта. Готовий пиріг промазуємо кремом або шоколадом, огортаємо плівкою і відправляємо застигати в холодильник. Всього кілька годин – і оригінальний десерт готовий.

П'ять варіантів використання бульбашкової плівки в побуті - фото 352101

Читайте також: 5 божевільних лайфхаків, яких тобі не вистачало

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 611
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
  • Вчора, 17:21
  • 859
Дівчина тижня: пишногруда Алекса Делланос, яка розбагатіла завдяки інтимним фото (18+)
  • 01 вересня, 19:30
  • 781
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне