П'ять варіантів використання бульбашкової плівки в побуті

Повітряно-бульбашкова плівка − незамінний практичний матеріал, без якого неможливе транспортування деяких речей. Ми поділимося з вами 5 крутими ідеями застосування такої плівки в побуті.

Утеплення вікон

Повітряно-бульбашкову плівку можна використовувати для утеплення вікон. У зимові періоди вона не пропустить холодне повітря крізь щілини у вікнах і допоможе зберегти тепло в приміщенні. Закріпити такий утеплювач на вікнах не складе особливих труднощів.

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Упакування їжі

Цей матеріал можна сміливо використовувати для зберігання продуктів в морозильній камері. Загорнуті такою плівкою фрукти, овочі і м'ясо будуть довше залишатися замороженими при кімнатній температурі (до 6-8 годин, в літню спеку час скорочується). Також цей матеріал − класна альтернатива харчовій плівці.

Приготування желейних цукерок

Молекулярну кухню замовляли? Ось вам ідея. Готуємо желейні цукерки. Для цього вам знадобиться бульбашкова плівка, шприц і желе в рідкому стані.

Штора для ванної кімнати

Якщо у вас є великий шматок такої плівки, то можна зробити з нього штору для ванної кімнати або для душу. Це точно краще, аніж бризки води, які летять в різні боки. Зробіть у верхній частині отвори для кілець і закріпіть штору на утримувачі. Готово!

Для прикраси тортів, пирогів

Бульбашкова плівка може зіграти роль форми для пирога або торта. Готовий пиріг промазуємо кремом або шоколадом, огортаємо плівкою і відправляємо застигати в холодильник. Всього кілька годин – і оригінальний десерт готовий.

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