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П'ять простих змін, які продовжать тривалість життя
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Іноді можна змінити бодай щось у своєму житті, – і отримати у вигляді відповідної реакції відразу дуже багато користі. Як показують останні наукові дослідження, деякі зміни сприяють продовженню життя.
Отже, спробуйте внести у своє життя ці прості зміни, щоб отримувати від нього більше задоволення.
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Відмовтесь від будильника
За даними, отриманим японськими вченими, різкі гучні звуки негативно впливають на нервову систему, а також підвищують ризик серцевого нападу. У сучасному світі краще намагатися більше часу проводити у тиші. Якщо ж ви не можете відмовитися від будильника – віддайте перевагу прокиданню за допомогою фітнес-браслетів або "розумних" годинників. Вібросигнал не буде завдавати стільки незручностей зранку.
Насолоджуйтесь вином
Вчені Гарвардського університету прийшли до висновку, що вживання французького сухого вина в режимі "час від часу" пов'язане зі збільшенням тривалості життя. Але випивати за раз більше ніж келих вина не варто.
Домашні улюбленці
Люди, які їх заводять, живуть довше. Емоційний зв'язок з тваринами сприяє зниженню кількості маркерів стресу в організмі людей, показали дослідження. Захищеність від стресу зміцнює імунну систему та зменшує рівень запалення, згубного для клітин.
Не зловживайте миттям
Вчені вважають, що мило та гаряча вода позбавляють шкірний покрив захисного жирового шару, що захищає від небезпечних бактерій та інфекцій. Натомість, часте миття може стати фактором ослаблення організму, схильності до різних захворювань.
Не відмовляйтесь від хліба
Німецькі вчені виявили, що вживання в їжу хлібних кірок і горбушок поповнює організм великою кількістю антиоксидантів, які перешкоджають розвитку раку. Хлібний м'якуш, за словами дослідників, теж може бути корисний у помірній кількості.
Бережіть себе та своє здоров'я!
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