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Науковці розвіяли популярний міф про чоловічу потенцію

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Порно не впливає на еректильну дисфункцію - фото 1
Порно не впливає на еректильну дисфункцію / bangkokpost

Учені не знайшли доказів поширеному переконанню, що перегляд порно сприяє розвитку у чоловіків еректильної дисфункції. Про це розповів професор і експерт в області сексології Арі Такман.

За словами експертів, проблема полягає в тому, що загальне розуміння еректильної функції повністю випускає з уваги всю складність сексуальності, відносин, емоційної вразливості і соціальних очікувань у чоловіків. Простими словами, перегляд порно – це більше про ефект плацебо. Тобто, думка про те, що після перегляду порнографії може з'явитися ця проблема, викликає занепокоєння, яке вже безпосередньо пов'язане з ерекцією.

І ще: Чому учені рекомендують займатися сексом хоча б 3 рази на тиждень

Крім цього, найкращий спосіб убити ерекцію – це невпевненість в собі, переживання про незаплановану вагітність або інфекції, що передаються статевим шляхом. Науковці запевняють, що якщо ви відчуваєте тривогу, то вам не слід займатися сексом – вам слід зайнятися тим, що викликає у вас ці тривожні думки.

Також слід позбутися неправильних очікувань, які нав'язані тим же порно або суспільством.

Науковці розвіяли популярний міф про чоловічу потенцію - фото 449787

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Джерело: psychologytoday
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