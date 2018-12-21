Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

П'ять продуктів для ідеальної шкіри

  • 9
В інжирі можна знайти величезну кількість магнію - фото 1
В інжирі можна знайти величезну кількість магнію / Corpus Sanem

Ці продукти допоможуть позбавитися проблем зі шкірою обличчя.

Гарбузове насіння. Воно багате цинком, який відповідає за контроль виділення шкірного сала. Використовуйте насіння гарбуза, як перекус. Крім роботи зі шкірою, воно дуже корисне для фігури і волосся.

І ще: Цей фрукт допоможе зробити живіт плоским

Гарбузове насіння - фото 296670
Гарбузове насіння

Чорний шоколад також багатий цинком, який потрібен проблемній шкірі. Крім того, шоколад працює, як природний антидепресант. А гарний настрій – обов'язкова умова в лікуванні всього, чого завгодно.

Брокколі – обов'язковий продукт в раціоні людини, яка хоче мати красиву, чисту і пружну шкіру. Цей овоч багатий на вітаміни А, В і К, які в комплексі потрібні для повноцінного догляду за проблемною шкірою.

В інжирі можна знайти величезну кількість магнію, який необхідний для того, щоб позбутися прищів. Крім того, інжир – це смачно і корисно. Він з легкістю може замінити десерт.

Коричневий рис працює, як абсорбент і джерело клітковини. Його роль в догляді за проблемною шкірою складно переоцінити, оскільки він зменшує запальні процеси.

П'ять продуктів для ідеальної шкіри - фото 296671
П'ять продуктів для ідеальної шкіри

Читайте також: Названо несподівану причину появи зморщок

Джерело: cosmo
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 1333
Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
  • 18 грудня, 12:00
  • 1133
Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 17 грудня, 07:00
  • 1816
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Краса