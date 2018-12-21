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П'ять продуктів для ідеальної шкіри
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Ці продукти допоможуть позбавитися проблем зі шкірою обличчя.
Гарбузове насіння. Воно багате цинком, який відповідає за контроль виділення шкірного сала. Використовуйте насіння гарбуза, як перекус. Крім роботи зі шкірою, воно дуже корисне для фігури і волосся.
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Чорний шоколад також багатий цинком, який потрібен проблемній шкірі. Крім того, шоколад працює, як природний антидепресант. А гарний настрій – обов'язкова умова в лікуванні всього, чого завгодно.
Брокколі – обов'язковий продукт в раціоні людини, яка хоче мати красиву, чисту і пружну шкіру. Цей овоч багатий на вітаміни А, В і К, які в комплексі потрібні для повноцінного догляду за проблемною шкірою.
В інжирі можна знайти величезну кількість магнію, який необхідний для того, щоб позбутися прищів. Крім того, інжир – це смачно і корисно. Він з легкістю може замінити десерт.
Коричневий рис працює, як абсорбент і джерело клітковини. Його роль в догляді за проблемною шкірою складно переоцінити, оскільки він зменшує запальні процеси.
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