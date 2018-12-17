Названо несподівану причину появи зморщок

У любителів поговорити по мобільному можуть з'явитися темні ділянки шкіри / Medicina

Синє світло від смартфонів і інших мобільних пристроїв може негативно впливати на стан шкіри.

Вчені вивчили статистичні дані, згідно з якими 79% людей використовують смартфони для відвідування інтернету перед сном, а відразу ж після пробудження за смартфони беруться 28% людей. На думку фахівців, такі звички можуть надавати дуже серйозний вплив на здоров'я і зовнішній вигляд шкіри.

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Як відзначають фахівці, синє світло в порівнянні з ультрафіолетом проникає в шкіру глибше. Останні дослідження показують, що, найімовірніше, телефони сприяють появі зморщок, в'ялості і гіперпігментації.

За словами дерматологів, крім цього, у любителів поговорити по мобільному можуть з'явитися темні ділянки шкіри – з того боку обличчя, який стикається з поверхнею екрана. Якщо це сталося, значить, дерма вже піддалася впливу синього світла. Експерти відзначили, що пігментні клітини в шкіри харчуються від такого світлового забруднення, їх поширення активізується, що в свою чергу прискорює старіння шкіри в цілому.

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